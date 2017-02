Vigilance Orange : avis de tempête dans la Manche

Le département de la Manche est placé en vigilance orange pour vents forts jusqu’à ce soir. Le plus gros de de la tempête est attendu en fin de journée avec des rafales pouvant atteindre 130km/h.

La situation va petit à petit se dégrader au fil de la journée. En fin de matinée, les rafales atteindront déjà les 100km/h sur le littoral indique Météo France à Cherbourg. Dans l’après-midi, le vent va se renforcer : 110 km/h à l’intérieur des terres, 120 km/h sur le littoral, jusqu’à 130km/h au niveau des caps.

La côte Ouest et le nord de la Manche sont les secteurs les plus concernés par cette tempête qui devrait être comparable à celle du mois dernier. Le fort coup de vent avait causé quelques dégâts dans la Manche et plongé 20.000 foyers dans le noir.

Retour au calme ce week-end… normalement

La situation devrait s’apaiser demain samedi et dimanche, malgré des rafales qui atteindront toujours, par endroit, les 90 km/h. Deux autres tempêtes doivent traverser la France ce week-end. Pour l'instant, la Manche n’est pas sur leurs trajectoires, mais la situation peut très vite évoluer prévient Météo France.

La Manche est en vigilance orange vents violents toute la journée de vendredi © Visactu

La Préfecture de la Manche rappelle quelques règles de sécurité à suivre lors de la tempête :

- ne pas se promener en forêt et sur le littoral.

- en secteur urbanisé, rester vigilant face aux chutes possibles d'objets divers

- ne pas intervenir sur les toitures et ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol

- ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

- installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Appel à la vigilance en mer

Lors de cette tempête, les vagues pourront atteindre 6 à 7 mètres au large et 4 à 6 mètres en zones côtières. Compte-tenu de ces conditions difficiles, la Préfecture Maritime conseille aux plaisanciers de différer tout départ en mer, de ne pas pratiquer de sport nautique et de vérifier l’amarrage de son navire.

RAPPEL : composez le n°196 pour alerter le CROSS de tout problème grave dont vous êtes victime ou témoin.