Eure, France

Le tronçon des Boucles de la Seine vient d'être placé en vigilance orange crue. Les cumuls de pluie observés ces dernières semaines ont saturé les sols et continuent à alimenter les cours d'eau dont les niveaux ne cessent d'augmenter. La hausse devrait se poursuivre jusqu'en début de semaine prochaine sur le tronçon des Boucles de la Seine en raison des crues de la Marne, de la Seine et de l'Oise.

Tendance à la hausse jusqu'en début de semaine

Les prévisions font état d'une hauteur d'eau située entre 5,2 mètres et 5,4 mètres, vendredi 26 janvier et entre 5.4 mètres et 5.7 mètres, le lendemain, samedi 27 janvier. La tendance reste à la hausse jusqu'en début de semaine. La plus grande vigilance est demandée pour les établissements recevant du public et habitations situés en zone inondable.

30 communes sont concernées

AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS ANDE LE VAL D’HAZEY (Aubevoye – Saint Aubin sur Gaillon) BOUAFLES CONNELLES COURCELLES/SEINE GAILLON GIVERNY HERQUEVILLE HEUDEBOUVILLE LA CHAPELLE LONGUEVILLE ( ST Pierre d’Autils ST Just + Chapelle-Réanville + Saint-Julien-de-la-Liègue)

LA ROQUETTE LE THUIT LES ANDELYS LES TROIS LACS (Tosny – Venables -Bernières sur Seine) MUIDS NOTRE-DAME-DE-L'ISLE PORT-MORT POSES PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY ST-MARCEL ST-PIERRE-LA-GARENNE PORTE DE SEINE (Tournedos sur Seine et Porte Joie) VAL-DE-REUIL VATTEVILLE VERNON VEZILLON VILLERS/LE-ROULE VIRONVAY

Des tronçons en vigilance jaune

Les tronçons suivants sont toujours en vigilance jaune pour risque de crue : Seine Aval, Epte, Eure Amont, Eure Moyenne et Aval, Iton Aval et Risle Aval