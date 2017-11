Vigilance Orange : Déjà 150mm de cumuls par endroits dans le Gard

Le département est en vigilance orange aux orages et pluies-inondations jusqu'à demain matin. Des cumuls jusqu'à 150mm sont déjà tombés sur les reliefs cévenols par endroits. Le point sur les dernières infos.

Le Gard s’apprête à vivre une nuit sous haute surveillance météo. Le département a été placé sous vigilance orange ce midi par Météo France. Une vigilance orange aux orages et aux pluies-inondations. L'épisode cévenol a débuté en fin d'après-midi sur les reliefs cévenols. Il est déjà tombé jusqu'à 150 mm d'eau sur Génolhac.

Mais le plus inquiétant pour les prévisionnistes ce ne sont pas les reliefs mais les plaines et le littoral. De forts passages orageux et une intensité pluvieuse sont à prévoir dans les villes gardoises. Autant d'eau d'un coup favorise le ruissellement et l'eau peut vite devenir gênante sur la route et emporter des voitures. D'autant que, pour ne rien arranger, les sols sont particulièrement secs et n'absorbent donc pas l'eau aussi rapidement.

Le gros de l'épisode cévenol prévu entre 21h et minuit

D'après les dernières prévisions de Météo France, les orages et les plus intenses devraient s'abattre sur le Gard entre 21h et minuit et notamment en plaine. Ils seront accompagnés de foudre et d'éclairs. Ensuite les perturbations diminueront avant de rejoindre en fin de nuit le Var et les Bouches-du-Rhône.