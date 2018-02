Cet épisode neigeux en Mayenne est le premier de l'hiver 2017 / 2018 et il intervient après un mois de janvier particulièrement doux. Des averses de neige sont tombées en divers endroits du département dès la fin de journée. Notre département est placé en vigilance orange à partir de mardi matin 6 heures. Météo France prévoit entre 2 et 4 centimètres de neige au petit matin. Dans la journée, la couche neigeuse pourrait atteindre 4 à 6 centimètres.

Les transports scolaires maintenus

La Mayenne est le seul département des Pays de la Loire dans lequel les transports scolaires sont maintenus ce mardi. Cependant, les ramassages ne s'effectueront que dans les bourgs des communes. Un point sur la situation sera effectué par les services concernés tôt mardi matin et de nouvelles décisions seront prises au cas par cas si nécessaire.

Le transport des élèves en situation de handicap est également maintenu tout comme les lignes de transports régulières par car.

La vitesse des poids lourd limitée

Le Préfet de la zone défense ouest (pour l'autoroute A81) et le Préfet de la Mayenne ont pris deux arrêtés concernant la circulation des poids lourd de plus de 7,5 tonnes depuis 20 heures de lundi soir. La limitation de vitesse est abaissée à 80 km/h sur l'ensemble des routes du département. Les dépassements sont interdits sur l'autoroute et des 2x2 voies.