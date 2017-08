Vigilance orange : l'épisode de canicule se prolonge dans 15 départements du Sud-Est et de la Corse

Météo France maintient toujours 15 départements du Sud-Est et de la Corse en vigilance orange à la canicule ce vendredi. Et la fin de l'épisode caniculaire est repoussée à dimanche matin.

Quinze départements du Sud et de la Corse restent maintenus en vigilance orange à la canicule ce vendredi après-midi. Déclenchée depuis mardi, cette alerte devrait encore se prolonger jusqu'à dimanche matin au plus tôt. La plateforme téléphonique d'information "canicule" est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France).

La vigilance orange à la canicule concerne les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Hérault, de la Drôme, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Isère, du Rhône, du Var et du Vaucluse.

Samedi sera encore une journée très chaude

Météo France a relevé, vendredi après-midi, des températures supérieures à 40°C dans le Sud-Est à Nîmes, Sommières, Le Luc, Carpentras, Entrecasteaux, Figari ou Sartène. Mais aussi 31,4°C à Lyon (en léger repli), 33°C en région grenobloise, 36,4°C à Leucate, 39°C à Béziers.

La canicule se poursuivra ce soir et la nuit prochaine. Les températures minimales cette nuit ne descendront pas sous les 20 à 26°C, et même, très localement jusqu'à 27 ou 28 °C sur le littoral. Samedi la baisse des températures maximales devrait se poursuivre par le nord-ouest, en particulier sur le Rhône et l'Isère. Plus au sud, les températures maximales seront encore très élevées, de 34 à 37 °C, et même 38°C à 41°C degrés dans l'est de l'Hérault, la PACA et la Corse.

