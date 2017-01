La Lozère placée en vigilance orange pour neige et verglas

Météo France a placé le département de la Lozère en vigilance orange neige et verglas ce jeudi 26 janvier. L'épisode neigeux, assez soutenu, nécessite une vigilance accrue.

La Lozère a été placée en vigilance orange neige et verglas ce jeudi après-midi par Météo France. C'est un épisode avec des chutes de neige assez soutenues, soyez vigilants. La fin du phénomène météorologique est prévue vendredi, dans l'après-midi.

Les précipitations dues aux orages qui ont affecté le Gard, ont donné sur la Lozère des chutes de neige significatives. Météo France a relevé de 10 à 20 cm de neige sur une grande partie du département (dans la vallée du Lot, les Cévennes, la Margeride), de 5 à 15 cm sur l'Aubrac et de 10 à 30 cm vers le mont Lozère.

Des chutes de neige jeudi

Les chutes de neige se poursuivent ce jeudi sur la Lozère et sont plus soutenues sur la Margeride et les Cévennes où il peut encore tomber de 10 à 20 cm, ainsi que vers le mont Lozère où il pourrait encore tomber de 10 à 30 cm. Il neige aussi sur le reste du département, en particulier sur Mende et la vallée du Lot, où il pourrait encore tomber de 5 à 15 cm.

Des précipitations soutenues vendredi

Pour la journée de vendredi, Météo France prévoit des précipitations soutenues sur le relief du haut-Languedoc. Il neigera au-dessus de 800 à 1000 m en début de journée, puis cette limite pluie-neige remontera vers 1000 à 1200 m en cours de journée et enfin vers 1200 à 1300 m en soirée.

Sur les zones cévenoles, au-dessus de 400 puis 800 m, il pourrait tomber de 10 à 30 cm de neige. Enfin, sur le mont Lozère, les chutes de neige pourraient atteindre jusqu'à un mètre. Des vents d'est pourraient également permettre la formation de congères.