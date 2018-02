Les prévisions de Météo France se confirment : la neige tombe déjà en Ardèche. La vigilance orange déclenchée dimanche après-midi est en vigueur jusqu'à 16 heures.

La conséquence la plus notable concerne l'Ardèche où il n'y aura pas de transports scolaires ce lundi, inutile de laisser les enfants aux arrêts ce matin mais attention cette interdiction ne concerne pas que les écoliers , collégiens ou lycéens. Tous les transports collectifs sont interdits par arrêté préfectoral : cela concerne aussi les lignes régulières du 7 et les TER .

Côté transports , les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de passer au col de l'Escrinet depuis 22 heures dimanche soir et les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les autres véhicules sur ce secteur, traditionnel point noir quand il neige entre Privas et Aubenas . A cette heure , pas d'indication côté Drôme.

Les départements ont mis leurs équipes de déneigement en pré-alerte . Les municipalités aussi : à Valence ou encore à Romans-sur-Isère dont les agents sont mobilisés depuis 4 heures du matin.