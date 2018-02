Gard, France

L'organisme de météorologie place 12 départements du centre-est du pays en vigilance orange pour neige-verglas à partir de 4h du matin lundi : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, le Gard, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme et le Rhône.

Le temps est peu nuageux à très nuageux du sud au nord sur les départements placés en vigilance orange neige-verglas. Quelques faibles précipitations neigeuses (peu significatives) se produisent au nord de la zone.

Vigilance météo Orange neige verglas à compter du lundi 5 février à 4 heures sur une partie du Gard

Infos sur https://t.co/bPwIS3Y3Mppic.twitter.com/KyUDT6PysI — Préfet du Gard (@Prefet30) February 4, 2018

Un épisode neigeux sur le Gard et la Lozère dès la fin de nuit

À la fin de la nuit de dimanche à lundi, une perturbation va remonter de méditerranée. Au contact de l'air froid présent sur le continent depuis le nord de la vallée du Rhône jusqu'au nord-ouest du Gard, les précipitations se produiront sous forme de neige.

🔴 le #gard placé en vigilance #orange#neige dès cette nuit et pour la journée de demain lundi ! 10 cm de #neige en plaine sur un axe au nord de Sommieres/ Uzès / Pont St Esprit ! Prudence !! @meteofrance et restez à l’écoute de @bleugardlozere — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) February 4, 2018

Jusqu'à 10 cm en plaine gardoise

En plaine, c'est surtout le nord du Gard qui sera concerné par d'importantes quantitées de neige. Approximativement au nord d'un axe Sommières/Uzès /Pont-Saint-Esprit. On attend 3 à 10 cm en plaine sur cette zone.

10 à 20 cm dès les premiers contreforts des Cévennes (au dessus de 300m).

20 à 30 cm des Cévennes au Mont Lozere au dessus de 1000m.

au dessus de 1000m. 5 à 10 cm sur l'ouest et le nord de la Lozere.

La préfecture annule les transports scolaires ce lundi

Le préfet du Gard, qui suit la situation ce dimanche soir en réunissant les acteurs de la sécurité et les services spécialisés, a décidé d'annuler les transports scolaires sur tout le département du Gard pour la journée de lundi.

Le préfet du Gard qui a aussi décidé d'interdire la circulation aux poids-lourds de plus de 7 tonnes 5 sur les routes du Gard. Interdiction valable jusqu'à midi au moins.

Conseils de prudence

La préfecture du Gard rappelle les conseils de prudence.

* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

* Privilégiez les transports en commun.

* Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.

* Préparez votre déplacement et votre itinéraire.

* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.

* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

* N'utilisez pas pour vous chauffer :

- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.

- les chauffages d'appoint à combustion en continu.

Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence