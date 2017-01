Vigilance orange neige-verglas sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ce mercredi matin

Météo France a placé les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse en vigilance orange à la neige et au verglas mercredi matin et appelle à la plus grande prudence entre 6h et 10h dans ces départements.

La vague de froid produit toujours ses effets sur la Provence. En fin de nuit de mardi à mercredi, le ciel va se couvrir sur la basse vallée du Rhône, ainsi que de la région de Marseille au val de Durance. Les températures sous abri seront négatives en Vaucluse et une grande partie des Bouches-du-Rhône.

Risque de verglas marqué

Les premières précipitations devraient apparaître vers 6h ce mercredi matin et donner lieu à un risque de verglas marqué, du centre des Bouches-du-Rhône au centre de Vaucluse, dans un triangle Istres-Carpentras-Pays d'Aix, en ciblant particulièrement le pays salonnais, les secteurs de Cavaillon et du val de Durance à la jonction des deux départements. Le secteur Aix-Marignane-Marseille sera moins ciblé. Le risque est exclu à l'est de Marseille.

Chutes de neige

En plus du verglas, des chutes de neige sont attendues sur l'axe de la Vallée du Rhône, d'Arles à Bollène, en passant par le pays d'Avignon. Sur cette zone, il pourrait tomber de 1 à 4 cm de neige, qui pourrait tenir au sol.

Ces précipitations neigeuses, généralement faibles, pourraient se prolonger après 10h ce mercredi. Soyez extrêmement prudents.