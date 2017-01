Vigilance orange pluie-inondation levée dans l'Hérault

Météo France vient de lever ce samedi la vigilance orange pluie-inondation pour le l'Hérault. Le département reste en vigilance orange crue jusqu'à dimanche matin. La commune d'Olonzac a été inondée dans la nuit de vendredi à samedi.

Il n'y a plus de vigilance orange pluie-inondation dans l'Hérault. En revanche Météo France a placé le département en vigilance orange crue jusqu'à dimanche matin.

Des crues sont en cours sur les basses plaines de l'Aude.

La commune d'Olonzac inondée

Dans l'Hérault, Olonzac a été la plus touchée. Un gros orage s'est abattu sur la commune, située à la limite avec l'Aude, aux alentours de trois heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Le centre-ville a été inondé. De nombreux commerçants et plus de 90 habitations ont été touchés.

Il est tombé près de 200 mm de pluie en douze heures.