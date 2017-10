Vigilance orange : suivez la situation en direct dans l'Hérault

L'Hérault et l'Aude sont maintenus en vigilance orange "orages et pluie inondation" ce mercredi jusqu'à 21h. Les cumuls attendus sur la journée sont de 60 à 100 mm, localement 110 à 150 mm.

9h: "Ce n'est pas fini" prévient Météo France, même si la situation s'est apaisée. Les radars météo annoncent des pluies encore tout au long de ce jeudi, orageuses par endroit avec des quantités jusqu'à 20 à 30mm en une heure. Il faut s'attendre à une accalmie sur l'est du département en fin de journée. Le phénomène, qui circule dans un mouvement de va-et-vient, sera plus prononcé dans l'ouest.

8h : La ligne a tendance à diminuer en terme d'intensité et touche à présent plutôt l'est du département, secteurs de Palavas, Mauguio pour remonter vers Lauret, Saint Matthieu puis le Vigan. Les pluies généralisées vont perdurer plusieurs heures.

D'autres lignes orageuses sont attendues dans la matinée, qui devraient repartir du sud dans le Golfe du Lion et remonter dans les terres, repartir vers l'ouest en direction de l'Aude et enfin des Pyrénées-Orientales.

Aucun risque en matière de crue. En revanche prudence sur les routes. Situation "rassurante" selon la société de prévision Prédict, c'est une pluie "bénéfique" qui touche le nord et l'est du département à cette heure.

Roumagnac 8h Copier

7h55 : A Mauguio, près de l'aéroport, circulation difficile. Beaucoup d'eau sur la route

7h40 : Léa, auditrice, nous signale une circulation difficile à Saint-Martin de Londres en raison des pluies intenses.

7h24 : La circulation sur la ligne 3 du tram, perturbée plus tôt ce matin, vient de reprendre (plus probablement à cause d'un problème électrique qu'en raison de l'orage).

Pluie intense dans le secteur des Près d'Arènes à Montpellier.

7h : L'orage rentre par la côte depuis Palavas, remonte sur Lattes, Montpellier. C'est sur le nord de Montpellier que les intensités sont les plus fortes, vers Saint Saint-Gely-du-Fesc et Saint-Martin-de-Londres. Les cellules orageuses remontent jusqu'à Brissac et Ganges. Aucun risque inondation pour l'instant, mais sur les zones urbaines il peut y avoir du ruissellement notamment dans le nord de Montpellier.

Le point à 7h avec Alix Roumagnac, de la société Prédict. Copier

6h45 : La ligne orageuse arrive sur Montpellier par l'ouest du département.

6h : L'orage est au-dessus de Sète et remonte vers l'A75, vers Paulhan, Clermont l'Hérault et Lodève. Attention au risque de ruissellement sur la route dans ce secteur du centre Hérault.

Point de situation à 6h avec Alix Roumagnac de la société Prédict Copier

4h : Comme prévu, la ligne orageuse commence à s'intensifier sur le Biterrois, alors que des pluies assez intenses touchent les reliefs depuis plusieurs heures déjà.

Météo France a placé l'Hérault et l'Aude en vigilance orange en raison des pluies et orages attendus à partir du milieu de nuit, et jusqu'en fin de journée ce jeudi.