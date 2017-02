Vigilance orange vague-submersion : vos photos en Bretagne

Le Finistère est placé en vigilance orange Vague-submersion, le reste de la Bretagne est en jaune. Les services de l'Etat appellent à la prudence, alors que le vent se conjugue à des coefficients de marée supérieurs à 100. Envoyez-nous vos plus belles photos de cet épisode météo.

Les amateurs de vagues vont en prendre plein les yeux, ce mardi, en Bretagne. Le Finistère est placé en alerte orange vagues-submersion, le reste de la Bretagne reste en vigilance jaune. Les autorités appellent à la prudence, si vous vous promenez sur la côte.

Ce lundi déjà, le vent a emporté une partie du toit de la piscine de Montfort-sur-Meu (35). La ville de Quimper rappelle que des débordements sont à craindre sur la chaussée au niveau de Locmaria, et du Cap Horn, mais aussi sur les quais et dans le centre ville.

Coup de #vent en #Bretagne. Une partie de la toiture de la piscine de Montfort-sur-Meu (35) s'est envolée. Piscine fermée pic.twitter.com/07ZUXMmsA3 — FB Armorique (@bleuarmorique) February 27, 2017

Selon Météo-France, "ce lundi après-midi, à 15h, la bouée des Pierres Noires (au large de La Pointe St-Mathieu, NDLR) mesurait déjà 5,5 m de hauteur moyenne de vagues. Les vagues les plus hautes atteignaient 8.5 m".

A Ouessant, Bruno a saisi ces photos ce lundi - Bruno

Gé a fait cette photo de la pointe de Saint-Guénolé - .

Les vagues frappent déjà le littoral - Gé, auditeur de France Bleu qui a partagé cette image avec nous sur France Bleu

Envoyez-nous vos plus belles photos de cet épisode météo, via Facebook et Twitter.