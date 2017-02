Vigilance rouge dans les 2 Charentes : la situation au réveil

La tempête Leiv balaie nos deux Charentes depuis 5 heures ce samedi matin. Pour l'instant, pas de dégâts, mais des campings évacués en Charente Maritime et le pont de l'Ile Ré, celui d'Oléron et le Viaduc de l'Estuaire de la Charente sont en partie fermés.

Les COD, les centres opérationnels départementaux (ou cellules de crise si vous préférez), sont actifs depuis 4h30 ce matin.

Pour l'instant, pas de blessés, ni de dégâts importants.

Plusieurs campings ont été évacués partout dans le département... Autour de la Rochelle, mais aussi à Saint Jean d'Angely, Pons... A Puilboreau, le camping de Beaulieu a évacué une centaine de résidents. Ils ont passé la nuit dans la salle polyvalente de la commune. Les gens du voyage ont été mis à l'abri aussi dans des sites en dur.

Le Pont de l'Ile de Ré, celui d'Oléron sont en partie fermés comme le Viaduc du Martrou. Circulation des piétons, des 2 roues et des véhicules avec remorque interdite. Par contre les autres véhicules peuvent rouler, mais à 50 km/h maximum. (Sauf sur le Pont de l'Ile d'Oléron où les véhicules de plus de 2m de haut sont aussi interdits, tout comme ceux de plus de 3,5 tonnes).

.

Manifestations interdites

La préfecture de la Charente-Maritime a pris un arrêté qui interdit temporairement les manifestations en extérieur pendant toute la durée de l'alerte rouge (à partir de 5h jusqu'à 13h). Sont concernés : les marchés, les foires, les manifestations sportives, culturelles ou récréatives...

Le préfet a signé ce vendredi soir un arrêté obligeant à mettre à l'abri les habitants des mobile-home dans un bâtiment en dur (par exemple dans la salle de restaurant du camping). Le camping Beaulieu de Puilboreau a ainsi évacué une centaine de résidents dans la salle polyvalente de Puilboreau.

A LA ROCHELLE

A La Rochelle, la ville a enclenché son "plan communal de sauvegarde". Un message vocal de vigilance a été envoyé à tous les abonnés téléphoniques et par sms aux 3.600 abonnés à l'alerte SMS.

Pas de marché extérieur non plus à La Rochelle, seule la grande hall du marché central sera ouverte. Et la mairie invite les acheteurs à ne pas venir trop tôt.

Les parcs seront fermés tout le week-end (jusqu'à dimanche soir).

Les pavoisements des monuments ont été retirés.

Les déchetteries de toute l'agglomération de La Rochelle sont fermées ce samedi matin. Elles n'ouvriront qu'à 14 heures.

La réunion du Comité de quartier de La Trompette prévue à 10h est reportée.

Le traditionnel "couscous de l'amitié" destiné aux personnes défavorisées n'aura pas lieu dans la salle de l'Arsenal. L'association culturelle islamique de la Charente-Maritime le distribuera à proximité de la salle habituelle de 12h à 13h.

La journée portes-ouvertes à l'Université de La Rochelle est annulée, reportée au samedi suivant le 11 février.

Même chose au lycée Dautet : journée portes-ouvertes reportée au 11 février.

EN CHARENTE-MARITIME

La vile d'Aytré limite ou interdit les accès aux cimetières, aux parcs et au chemin du littoral depuis vendredi et jusqu'à dimanche.

A Rochefort, le marché est également annulé.

Le conservatoire de Rochefort est fermé.

La mairie de Rochefort demande à ses habitants de rester chez eux .

Les déchetteries de l'agglomération de Rochefort sont fermées ce samedi toute la journée.

Les médiathèques de Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Agnant et Echillais sont fermées toute la journée.

A Saintes, marché Saint-Pierre annulé.

EN CHARENTE

Les poids-lourds de 7,5 tonnes et les transports aux personnes sont interdit sur les axes routiers nationaux. (RN10 et RN141)

Les transports du réseau de cars départemental de la Charente ne seront pas assurés ce samedi matin.

Le pont de l'Anguienne est fermé à tous les véhicules et piétons.

MAIS AUSSI

Tous les matchs de football au niveau régional sont annulés, toutes catégories confondues.

DES PRÉCAUTIONS A PRENDRE

En cas de chute de lignes électriques, ENEDIS (ex-ErDF) invite à appeler le 09 726 750 + Numéro du département

Les préfectures recommandent aux personnes de rester chez soi.

Ne pas se promener en forêt ou sur le littoral.

Eviter tout activité sportive.

En cas d'obligation de déplacement, signalez votre départ et votre destination à vos proches.

Ne pas intervenir sur les toitures, ne pas toucher les fils électriques au sol.

Fermez portes et volets, débrancher les appareils électriques et antennes de télévision.

Maîtriser votre vitesse au volant.