Vignoux-sur-Barangeon, paradis pour les hirondelles

Vignoux sur Barangeon

Chez Jean-Claude, c'est vraiment le paradis des oiseaux, même si deux vieux chats en feraient bien leur quatre heures. Cet écologiste, s'est lancé l'année dernière dans la construction d'un grand appentis en bois. Il y entreposera du matériel, mais sa vocation est aussi d'abriter des hirondelles. Elles sont encore assez nombreuses dans ce secteur de campagne... l'une d'entre elles se pose sur le fil juste au dessus de nous : "C'est une hirondelle rustique, se réjouit Jean-Claude Lechelon, elle vit dans les étables à la campagne, et vient nous dire un petit bonjour. Y'en a qui vivent avec le bruit des camions, moi je préfère le chant des oiseaux !"

Une hirondelle rustique couve dans son nid, dans une étable © Radio France - Michel Benoit

L'hirondelle rustique, dite aussi de cheminée, qu'on reconnait à sa petite tache rouge autour du bec. La plus commune avec l'hirondelle des fenêtres, simplement noire et blanche et qu'on rencontre volontiers en ville. Des passereaux, dont les populations, sont en forte diminution, 50 %, voire plus dans certaines régions. Jean-Claude Lechelon essaie de les recenser à Vierzon : " On rencontre plutôt l'hirondelle des fenêtres. Il doit y en avoir autour d'une centaine, peut-être un peu plus. On m'a signalé de nouveaux nids. Comme toute la biodiversité, les oiseaux souffrent des pesticides, aussi de la disparition des bâtiments qu'ils occupaient habituellement et qui leur sont devenus souvent inaccessibles à cause des rénovations. Ils pâtissent aussi du manque de terre de jardin. les gens, maintenant font beaucoup de pelouses et il faut absolument de la terre accessibles pour qu'ils puissent faire leur nid, avec un point d'eau aussi pour pouvoir les maçonner."

Des nids d'hirondelle, fabriqués par Jean-Claude, dans son hôtel à hirondelles. © Radio France - Michel Benoit

La disparition des étables et des élevages est aussi préjudiciable aux hirondelles. Jean-Claude Lechelon leur fabrique même des nids à base de boite à oeufs. Il espère que des hirondelles viendront nicher sous son appentis au printemps prochain... D'autres oiseaux de nos campagnes sont en péril : " On n'entend presque plus l'alouette, les perdrix aussi se font rares, tout ça encore à cause des pesticides ! " Dans le Cher, deux autres espèces d'hirondelles sont présentes : l'hirondelle des rivages, devenue très rare, et le martinet que l'on voit planer très haut dans le ciel.