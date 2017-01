Villard-de-Lans : la station de ski ouvre enfin !

La station de ski alpin de Villard-de-Lans sur le plateau du Vercors, en Isère, ouvre ce mercredi. Après l'arrivée tardive de la neige, la veille, à Grenoble et dans la région, les stations de ski iséroises vont pouvoir enfin ouvrir leurs pistes.

La neige est enfin tombée sur les massifs isérois ce mardi et d'autres chutes sont attendues en fin de semaine. Il était temps pour les saisonniers de voir le paysage blanc arriver après des vacances de Noël catastrophiques. Fabrice Mielzarek, directeur de l'office du tourisme de Villard-de-Lans était dans le "Coup de fil de l'actu" de France Bleu Isère ce mercredi matin à 7h20.

Il explique que "depuis le début de la saison, nous avons produit beaucoup de neige avec l'inversion des températures mais cette neige qui est tombée nous a fait beaucoup de bien, le paysage est blanc, c'est la magie de noël". Le plateau du Vercors a retrouvé son manteau blanc, ce qui va lui permettre de relancer l'économie et le tourisme pour les vacances de février qui s'annoncent fructueuses.

Une dizaine de pistes ouvertes pour l'instant

"Aujourd'hui, il est clair que tout le domaine ne va pas ouvrir, une dizaine de pistes quasiment sont ouvertes, sept gros porteurs et deux tapis. Progressivement les équipes travaillent sur l'ouverture de la liaisons Corrençon - Villard-de-Lans pour ce week-end". Comme le dit le directeur de l’office du tourisme : "pour le mois de février, nous n'avons pas de sonnette d'alarme à tirer". Mais, inévitablement, l'effet déclencheur du tourisme reste le ski, et cela s'est vu ces dernières années au niveau des réservations sur le plateau du Vercors.

La semaine de Noël a été catastrophique au niveau économique, le nouvel an un peu moins, mais les gens ont pu tout de même profiter du plaisir de la montagne. Les touristes ont découvert une montagne différente sans la neige en pratiquant des activités comme la randonnée, la piscine, la patinoire, le ski roue ou encore le vélo électrique. Fabrice Mielzarek et ses équipes sont conscients : "On se prépare toujours à proposer d’autres activités pour pallier éventuellement à d'autres débuts de saison compliqués ". Les saisonniers ont retrouvé le sourire avec la neige qui change totalement le panorama.

