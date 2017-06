Violents orages : les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orange

L'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange aux orages violents ce mercredi matin. Les orages devraient toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes entre midi et 20 heures.

De la grêle, des fortes pluies et de violentes rafales vont s'abattre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à partir de ce mercredi midi. Les douze départements sont concernés par la vigilance orange annoncée par Météo France : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La Nièvre et la Saône-et-Loire sont également concernées depuis mercredi matin.

14 départements en vigilance orange

Ce nouvel épisode d'orage violents est attendu ce mercredi après-midi. Il devrait débuter vers la mi-journée sur l'ouest Auvergne, puis gagner l'ouest Rhône-Alpes (vallée du Rhône comprise), le sud de la Bourgogne en cours d'après-midi, et enfin les Alpes en fin d'après-midi, avant de s'évacuer à l'est en soirée prévient Météo France.

Soyez particulièrement prudents de 12h à 20h

Ces orages pourraient être violents mais ne devraient pas être quasi-stationnaires comme celui qui a généré des pluies extrêmes vers les sources de la Loire mardi en fin de journée. La veille, en effet, des violents orages ont provoqué des inondations en Haute-Loire. Dans le sud du département, plusieurs villages , comme à Costaros et à Landos, ont été violemment touchés et un agriculteur est toujours porté disparu.

Ces violents orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

L'alerte orange est valable jusqu'à jeudi matin, 6 heures. - Météo France

Les conseils de prudence