VIDÉO - Voici la machine qui nous protège de la puce du canard dans le lac d'Annecy

C'est le cauchemar des baigneurs dans les lacs des Pays de Savoie. Comment éviter la piqûre de la "puce du canard" cet été ? Au lac d'Annecy, c'est une drôle de machine qui nous préserve des boutons et démangeaisons. Elle vient de commencer son travail.

C'est un drôle de tracteur qui ressort du garage tous les printemps depuis plus de 10 ans. Depuis le 9 mai, cette machine amphibie multiplie les allers-retours dans les principales zones de baignades du lac d'Annecy. Sa cible : de minuscules mollusques au fond du lac. Ce sont eux qui libèrent les parasites à l'origine du cauchemar du baigneur, la tristement célèbre puce du canard qui provoque boutons et démangeaisons lorsque la température de l'eau se réchauffe.

Ce véhicule amphibie racle le fond du lac et détruit les mollusques à l'origine de la puce du canard © Radio France - Nicolas Peronnet

Réduction du risque de 90%

La méthode, utilisée depuis 2005, a fait ses preuves. Selon Damien Zanella, directeur environnement au SILA, le syndicat du lac d'Annecy, "90% des mollusques sont éliminés" dans les zones traitées : "Avant l'intervention, on peut avoir une centaine de mollusques au mètre carré. Après, on en a plus qu'une dizaine. Contrairement à son nom, le problème de la puce du canard vient en effet de ces mollusques, responsables de la libération de parasites. Ce véhicule amphibie équipé d'une herse racle le fond du lac grâce à ses chenilles et les détruit".

"Une centaine de cas de piqûres par saison". Pierre Bruyère, le président du SILA

Cette machine, qui peut être utilisée jusqu'à deux mètres de fond, passe de plages en plages jusqu'au 24 mai : Albigny, Impérial, Marquisats, et les deux zones de baignade de Sevrier. Simple mais efficace explique Pierre Bruyère, le président du Sila : "On avait avant l'intervention de cette machine une centaine de cas par jour. Aujourd'hui, c'est une centaine de cas pour l'ensemble de la saison, selon les statistiques des maîtres-nageurs et des pharmacies".

La piqûre de la puce du canard est désagréable mais bénigne selon les autorités sanitaires. Cette année l'opération s'accompagne d'une action de communication, des panneaux qui rappellent qu'il est interdit de nourrir les canards.

