Nicolas Hulot, invité de nos confrères de France Inter mardi matin a évoqué l'épineuse question des voies sur berges.

Moi, Je souhaiterais qu'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse et les présidents des départements qui sont autour de Paris intramuros, peut-être viennent à mon ministère, et qu'on regarde ensemble comment on peut faire en sorte que cette décision soit moins brutale pour les automobilistes.