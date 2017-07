Voitures électriques : le directeur de l'Automobile club lorrain ne croit pas à la promesse de Nicolas Hulot

Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a dévoilé ce jeudi le contenu du "Plan climat" du gouvernement. Parmi les annonces : la fin, en 2040, de la vente des voitures essences et diesel. Le directeur de l'Automobile club lorrain est sceptique.

En 2040, les concessionnaires ne vendront plus de véhicules essences et diesel. C'est l’engagement pris, ce jeudi, par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui a présenté le "Plan climat" du gouvernement. Si le ministre promet également une "prime" aux ménages modestes pour qu'ils puissent acheter un véhicule plus propre, le directeur de l'Automobile club lorrain, Philippe Thomardel, reste sceptique : "La question, c'est comment les constructeurs vont faire pour être prêts dans vingt ans."

1853 voitures électriques vendus l'an dernier dans le Grand-Est

"Le premier problème quand on discute avec nos adhérents, c'est l'autonomie", explique Philippe Thomardel. Selon les modèles, les véhicules électriques ont une autonomie qui va de 150 à 400 kilomètres. "Quand on pourra prendre son véhicule électrique à Nancy et se retrouver dans le Midi d'une traite, alors pourquoi pas, poursuit le directeur de l'Automobile club lorrain. Mais aujourd'hui, le véhicule électrique n'est pas le véhicule principal. Donc si vous avez déjà un véhicule thermique et que vous voulez acheter une voiture électrique, c'est un budget ! Les aides ne sont pas phénoménales et c'est entre quinze et vingt mille euros qu'il faut sortir de votre poche."

En ce qui concerne les bornes de recharges, plus de 200 ouvertes au public en Lorraine selon les chiffres de l'Avere (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique), elles ne sont pas assez nombreuses selon Philippe Thomardel, "même si c'est facile à développer". Le vrai souci, selon lui, c'est la quantité d'électricité qu'il va falloir fournir en 2040, quand il n'y aura plus que des voitures électriques : "Les Français ont parcouru environ 700 milliards de kilomètres en 2015. Un véhicule électrique consomme entre quinze et vingt kilowatts-heure aux cent kilomètres. Ça en fait de l'électricité à fournir !"

En 2016, les ventes de voitures électriques ont totalisé 1,08% du marché automobile français (27 307 immatriculations, un chiffre en augmentation de 26%). Toujours selon les chiffres de l'Avere, 1853 véhicules électriques ont été vendus l'an dernier dans le Grand-Est.