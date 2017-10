Vos idées sur l'économie circulaire sont attendues sur une plateforme collaborative

Comment mieux consommer, mieux produire, mieux recycler... Vous pouvez désormais partager vos idées sur une plateforme collaborative. Elle a été lancée ce lundi par Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.

Le lieu n'est pas dû au hasard. Pour lancer la plateforme collaborative sur l'économie circulaire, Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a choisi le centre de tri des déchets de la Gare Saint-Lazare, à Paris. "Un lieu emblématique de l'économie circulaire", explique-t-elle. Au sous-sol, des employés, penchés sur un tapis roulant, trient les déchets, les papiers, les canettes jetés pêle-mêle, en gare, par des voyageurs trop pressés pour identifier la bonne poubelle. Le papier, le carton, les palettes sont ensuite valorisés, c'est-à-dire, recyclés.

Au centre de tri de la Gare Saint-Lazare, les déchets de voyageurs sont recyclés © Radio France - Elodie Vergelati

Le tri des déchets va créer 25 000 emplois d'ici 2025, Brune Poirson

Quatre personnes ont été embauchées au centre de tri de la Gare Saint Lazare. L'économie circulaire, qui veut en finir avec la logique du "je produis, je consomme, je jette et je pollue", constitue un formidable levier d'emploi, veut croire Brune Poirson. "Le tri des déchets, ça représente aujourd'hui en France 135 000 emplois. Ce sera 25 000 de plus d'ici 2025", anticipe-t-elle.

Une plateforme ouverte à tous

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire est en quête de bonnes pratiques. La plateforme collaborative lancée sur internet est donc ouverte à tous, particulier comme entreprise. Il suffit de se créer un compte, et d'écrire sa contribution en choisissant l'un des cinq thèmes proposés : mieux consommer, mieux trier pour mieux recycler, mieux produire, mobiliser les acteurs et enfin, financer la transition vers l'économie circulaire. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour participer. Les contributions alimenteront la feuille de route sur l'économie circulaire. Elle sera élaborée par le Ministère de la Transition écologique et dévoilée en mars 2018.

Des objectifs ambitieux

Il va en falloir des idées pour atteindre l'objectif ambitieux du gouvernement. Recycler par exemple 100% des plastiques d'ici 2025. On en loin, en France, on n'en recycle que 20% d'après l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Autre but affiché : diminuer de moitié le volume des déchets qui atterrissent dans nos décharges.