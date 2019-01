Envoyez-nous vos photos de la tempête Klaus dans les Landes

Landes, France

En janvier 2009 la tempête Klaus balayait le département des Landes en causant d'énormes dégâts. 10 ans après France Bleu Gascogne se souvient et vous propose une journée spéciale le jeudi 24 janvier. Quel souvenir gardez vous de l'époque ? Témoignez via notre site internet en nous postant dès maintenant vos photos de la tempête et de ses conséquences, nous vous proposerons ainsi l'album photos des landais qui ont vécu cet événement.