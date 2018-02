Vosges, France

Les inondations qui ont provoqué des dégâts dans les Vosges, en janvier dernier, entraînent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour une première liste de 7 communes du département.

Ces collectivités ont obtenu une suite favorable à leur demande formulée auprès des services de l'Etat. La commission interministérielle, réunie ce mardi 30 janvier 2018, a examiné les dossiers en procédure accélérée, comme le précise la préfecture des Vosges.

Bussang, Châtel-sur-Moselle, Fontenoy-le-Château, Rupt-sur-Moselle et Vagney sont reconnues pour les inondations et coulées de boue survenues sur leur territoire entre le 4 et le 6 janvier 2018. Les communes de Fresse-sur-Moselle et du Val-d'Ajol, pour les intempéries du 3 au 5 janvier.

L'arrêté gouvernemental, publié ce 1er février, permet l'indemnisation des personnes sinistrées pour les biens couverts par les assurances. Pour bénéficier de cette indemnisation, la déclaration de sinistre doit être effectuée, au plus tard, dans les dix jours suivant la date de parution de l'arrêté officiel. D'autres dossiers, comme celui de la ville de Gérardmer, elle aussi touchée par ces intempéries exceptionnelles, pourraient aboutir dans les semaines qui viennent.

Gel d'avril 2017 : "calamité agricole" pour la majorité du territoire vosgien

Les conséquences d'une précédente catastrophe naturelle intéressent par ailleurs des dizaines de professionnels vosgiens. Le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) a en effet reconnu le caractère de "calamité agricole" pour les dégâts provoqués par le gel, en avril 2017, dans des vergers et des parcelles boisées du département.

Au total, 394 communes vosgiennes sont couvertes par cette mesure officielle. Les exploitants agricoles, producteurs de fruits et propriétaires de pépinières forestières ayant subi des dommages, peuvent prétendre à une aide de l'Etat.

Pour bénéficier du fonds "calamité agricole", il faut cotiser régulièrement à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Il faut aussi avoir fait constater une perte de production équivalente à plus de 30% sur le territoire visé par l'arrêté. Les assurances réglementaires sont également requises pour valider un dossier "calamité agricole" auprès de la Direction départementale des territoires, en préfecture des Vosges.