La Chapelle-devant-Bruyères, France

L'information est tombée ce jeudi 6 septembre au soir dans la boîte mail de Jacques Valance. "La commune de Laveline-devant-Bruyères nous a envoyé un courriel comme quoi leur eau n'était plus potable", raconte le maire de Bruyères-devant-la-Chapelle et président du Syndicat intercommunal des eaux du Val de Neuné. Or, la source du village vosgien alimente "une partie de Bruyères-devant-la-Chapelle, environ une centaine de maisons, ainsi que Les Poulières et Biffontaine", précise Jacques Valance.

On prévoit de distribuer de l'eau en priorité aux écoles" - Jacques Valance maire de Bruyères-devant-la-Chapelle.

L'eau étant contaminée par les bactéries Escherichia coli, coliformes totaux et entérocoques, il est conseillé aux habitants de la bouillir pendant cinq minutes avant consommation, ou bien de se fournir en bouteilles d'eau dans les grandes surfaces. "En concertation avec [les deux autres] maires, on prévoit de distribuer de l'eau en priorité au boulanger, à la cantine et aux écoles. Et puis ensuite, si on nous demande de l'eau, on fournira de l'eau."

Quand le problème sera-t-il résolu ?

Depuis jeudi, l'eau d'alimentation du réseau de Laveline-devant-Bruyères est traitée à la chaux et au chlore. Mais les habitants ne pourront pas consommer l'eau du robinet avant le début de la semaine prochaine. "Le problème sera peut-être résolu samedi matin, mais la contre-analyse n'est pas attendue avant lundi. Tant que l'on n'a pas la contre-analyse de l'Agence régionale de santé (ARS), on ne peut pas dire aux habitants que l'eau est consommable", conclut Jacques Valance.