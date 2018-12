Vosges: toujours pas de neige en montagne, mais le soleil et le froid sont de retour.

Après un premier week-end de vacances venteux et pluvieux, le soleil et le froid sont de retour sur le massif vosgien. Le moral des skieur est à la hausse. Place enfin à la glisse.

La Mauselaine, Gérardmer, France

Bien sûr, la neige de culture ça n'est pas aussi bien que la neige naturelle, mais le froid permet de faire tourner les canons à neige. A la Mauselaine au dessus de Gerardmer ce mardi matin, le thermomètre flirtait avec les -3 degrés centigrades. La station inondée de soleil, avait vraiment un air de montagne. Et les skieurs étaient au rendez-vous, le moral en hausse.

Quel plaisir de retrouver les plaisirs de la glisse, après un premier week-end de vacances venteux et pluvieux, même si la station n'est que très partiellement ouverte. 4 pistes seulement sur la vingtaine que compte le domaine. Un plaisir qu'il faut cependant conjuguer avec vigilance. La neige de culture est plus dure et les chutes peuvent être plus graves.

"Si le froid se maintient dans les jours qui viennent, nous pourrons ouvrir progressivement d'autres pistes" se rassure Johan Rémy, 1er adjoint au chef d'exploitation. En attendant un rendez-vous à ne pas manquer pour les mordus de ski et de spectacle. Demain soir, mercredi 26, aura lieu la première descente aux flambeaux de la saison, avec un tir de feux d'artifice.

En revanche, la soirée luge est annulée en raison du manque de neige.