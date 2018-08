La semaine dernière, à Fontenoy-le-Château, le bûcher imposant de la Saint-Jean s'est effondré à cause d'une micro-tempête la semaine dernière.

Fontenoy-le-Château, France

Il y aura un feu de la Saint-Jean ce samedi à Fontenoy-le-Château, dans les Vosges. La fête est maintenue (embrasement de la chavande, feu d'artifice, mise en scène...). Les bénévoles ont retroussé leurs manches pour assurer la tenue de l'événement. "On a construit quelques tours, on va projeter la photo du château fini avant la tempête sur un grand écran. _On est un peu au bout du rouleau. Nous avons hâte que cela se finisse_", rapporte Michel Caverzasi, président de l'association des amis de l'école de Fontenoy-le-Château qui organise cette fête.

Un travail de 1 500 heures

Le conte de fées a bien failli virer à la catastrophe la semaine dernière. Sous les yeux des bénévoles, la chavande, l'autre nom du bûcher prévu pour le feu de la Saint-Jean, a été démolie par une micro-tempête. L'ouvrage en imposait : un château féérique de Disney de 35 mètres de haut, construit avec 30 000 pointes. En quelques secondes, l'équivalent de trois mois de travail, de 1 500 heures est en grande partie balayé. "C'est une grande tristesse, un grand choc. On ne s'y attendait pas du tout. On a entendu les arbres s'écrouler dans le bois puis c'est arrivé sur nous. Des collègues travaillaient encore sur les nacelles, ils ont eu chaud. C'était terrible", raconte l'organisateur.

Une scène captée et diffusée sur les réseaux sociaux

Les images de l'effondrement de la structure sont spectaculaires, diffusées sur YouTube et Facebook, vues par plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Ce samedi, Michel Caverzasi s'attend à recevoir plus de monde si la météo est au rendez-vous. "Je vous dirai dimanche si tout finit bien", sourit-il.