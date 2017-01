VOTRE AVIS - Grand froid : allez-vous réduire votre consommation d'électricité ?

Avec la baisse des températures prévue dans les prochains jours par Météo France, la consommation en électricité devrait monter en flèche. EDF et sa filiale RTE (réseau transport en électricité) se préparent à éviter toute pénurie. Il est aussi demander aux particuliers de faire des efforts

-5°, -10°, voire -15° dans certains endroits, la Côte d'Or risque de prendre froid dans les prochains jours ! Cet épisode hivernal n'est pas sans conséquence sur la consommation en électricité. EDF et sa filiale RTE (réseau transport en électricité) s'attendent à une forte demande aussi bien des particuliers que des industriels. Concernant les particuliers, EDF préconise des gestes simples, comme éteindre les appareils laissés en veille ou encore éviter de faire tourner sa machine à laver aux heures pleines (le matin jusqu'à 13 heures et en fin de journée de 18 heures à 20 heures)

Contrats d'effacement

Prévoyant, EDF a fait signer à certains clients très gourmands en consommation d'électricité, des " contrats d'effacement". Dans ce cas, l'industriel s'engage à réduire voire à stopper sa consommation électrique. De son côté EDF dédommage son client. Cette mesure exceptionnelle permet dans un premier temps de soulager le réseau. La France peut aussi faire appel à ses voisins via des interconnexions électriques. En théorie, la France dispose d'un parc de production électrique de plus de 129 gigawatts dont plus de la moitié est composé de ses 58 réacteurs nucléaires. RTE envisage un pic de consommation à 100 gigawatts jeudi prochain, pas très loin du record historique de février 2012 (102,1 gigawatts).