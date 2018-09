Plusieurs actions de ramassage de déchets sont organisées ce samedi 15 septembre à Châteauroux, Déols et Le Poinçonnet dans le cadre de la journée World Clean'Up Day. Un éco-village sera installé sur le site du Centre de Loisirs du Moulin de la Valla de 10h à 19h.

La Jeune Chambre économique de Châteauroux (JCE) est engagée cette année dans l’action World CleanUp Day. Cette journée a pour but de mobiliser 5% de la population mondiale pour un nettoyage de la planète le 15 septembre 2018. Dans ce cadre, plusieurs opérations de ramassage de déchets sont organisées à Châteauroux, Déols et Le Poinçonnet.

Six actions de ramassage dans l'Indre

Au total, six opérations de ramassage sont organisées dans l'Indre à partir de 10h : une action derrière le parking du Carrefour Market à Grand Déols, trois autres dans les quartiers Vaugirard, Saint-Christophe et Saint-Jean, autour des résidences et dans les parkings, une cinquième action en Forêt du Poinçonnet.

La sixième opération de ramassage partira du Centre de Loisirs du Moulin de la Valla, où est installé un éco-village, précise à France Bleu Berry Carole Druelle, vice-présidente de la JCE de Châteauroux aux partenaires et au développement, directrice de la commission du World Cleanup Day.

"Tous les citoyens qui souhaitent participer à cet événement, qui se veut avant tout convivial, sont attendus sur ces sites. Il leur sera remis des gants, des sacs fournis par l’Agglomération et les consignes de tri spécifiques. Les lieux de ramassage ont été choisis afin de pouvoir accueillir des familles et des personnes en situation de handicap", indique la JCE de Châteauroux dans un communiqué.

Un éco-village au Moulin de la Valla

A l'initiative de la Jeune Chambre Economique de Châteauroux, un éco-village sera également installé sur le site du Centre de Loisirs du Moulin de la Valla de 10h à 19h pour "mettre en valeur les acteurs locaux et leurs initiatives en matière de gestion des déchets, d’éco-conception et en général de développement durable".

Lors de cette journée deux jeux concours organisés à l’aide de l’Association de la Poule Noire du Berry et du ZooParc de Beauval permettront de gagner de nombreux lots. Pour communiquer sur cette action, la JCE précise qu'elle a fait imprimer des flyers en graines de carottes 100% biodégradable pour s'inscrire dans une démarche éco-responsable.

