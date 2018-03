Après les inondations et/ou coulées de boue survenues en janvier et en février de cette année, l'État arrête une nouvelle liste de 219 communes françaises reconnues en état de catastrophe naturelle. Le décret a été publié ce samedi au journal officiel

Normandie, France

L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été signé le 9 mars par trois ministres et publié au Journal Officiel ce samedi. Dans l'Eure et en Seine-Maritime, les huit nouvelles communes ont connu des inondations ou des coulées de boue entre le 15 janvier et le 5 février 2018. Dans le Calvados, cinq communes bénéficient de cet arrêté, tout comme Lessay, dans la Manche.

Inondations et coulées de boue dans l'Eure et en Seine-Maritime

Département de l'Eure

Charleval

Gisors

Pont Saint Pierre

Saint Denis le Ferment

Vascoeuil

Département de la Seine-Maritime

Elbeuf

Oissel

Tourville la Rivière

Plusieurs phénomènes météorologiques ou géologiques dans le Calvados et dans la Manche

Arromanches et Ver-sur-Mer sont reconnues pour des inondations dues à l'action des vagues. Le 3 janvier dernier, plusieurs digues se sont rompues en bord de mer. A Ver-sur-Mer, les vagues de plusieurs mètres de hauteur avaient contraint les autorités à évacuer les habitants de tout un quartier.

Le 22 janvier, le centre de Pont-l'Évêque a été inondé. La Touque et la Calonne avaient dépassé leur crue historique. Les établissements scolaires avaient été fermés pendant deux jours. La catastrophe naturelle est reconnue pour Pont-l'Évêque les 22 et 23 janvier, tout comme pour la commune de Surville.

Dernière commune reconnue dans le Calvados, Pierrefitte-en-Auge. Le petit village de 156 habitants avait connu des mouvements de terrain entre le 28 décembre 2017 et le 7 janvier 2018.

Dans la Manche, Lessay complète la liste pour les inondations survenues les 8 septembre 2017.

Les sinistrés ont dix jours, après la publication de l'arrêté, soit jusqu'au 20 mars, pour faire leur déclaration à leur assureur.