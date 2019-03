"Y'a le printemps qui chante", Y’a d’la joie"... les dix chansons à écouter pour fêter le printemps ce mercredi 20 mars

Claude François chante et danse avec ses "Claudettes"

Avec un jour d’avance, il arrive. Cette année, le printemps débute le 20 mars et non le 21, comme c'est le cas depuis douze ans. La date d’arrivée de cette saison varie entre le 19 et le 21.

Sous le ciel (normalement) tout bleu ce mercredi, on va donc pouvoir clamer à tue-tête : " Viens à la maison, y’a le printemps qui chante", comme le chantait Claude François en 1972. Ou comme le disait Léo Ferré, y a la nature qui est toute en sueur, "C’est le printemps !" en 1965.

Les fleurs, le soleil, et les musiques joyeuses reviennent. De Dalida à Claude François en passant par "Y'a d'la joie" de Charles Trenet, sans oublier Pierre Perret avec "C'est le printemps" ou encore Michel Fugain et le Big Bazar avec " Vive la vie et vive le printemps !", francebleu.fr a choisi dix chansons pour fêter le printemps. Attention, vous risquez de les fredonner toute la journée !

Le printemps, fabrique à tubes

"C’est l'printemps" de Pierre Perret est sorti en 1981 sur son propre label Disques Adèle. C’est une ode à la sensualité qui s’éveille.

"Y a le printemps qui chante" de Claude François est sorti en 1972. C’est la chanson phare du répertoire où les Clodettes s’en donnaient à cœur joie sur le refrain que l’on a désormais tous dans la tête. À l’origine, Claude François tombe amoureux d’un jeune mannequin, leur histoire durera quelques mois. Après leur rupture il écrit cette chanson qui était au départ sur un tempo plus sage et mélancolique. Une fois en studio le rythme d’origine fut judicieusement modifié, pour en faire un tube qui se vendit à plus de 800.000 exemplaires.

Michel Fugain et le Big Bazar, c’est le printemps bariolé des années 70 avec son tube : "Le Printemps", la chanson idéale pour marquer l’arrivée de la belle saison, la mélodie entraînante qui nous fait penser à des compositions du folklore de l’Europe de l’Est. La mélodie remporte en 1976 un vif succès avec un big bazar endiablé face aux caméras de télévisions des trois chaînes existantes.