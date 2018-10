Baume-les-Dames, Doubs, France

Pour savoir s'il y a du radon dans les habitations de Baumes les Dames et plus largement sur la vallée du Doubs, le pays du Doubs central recherche 120 volontaires sur le secteur. Le pays du Doubs central regroupe 140 communes réparties sur trois communautés de communes (Communauté de communes des 2 Vallées Vertes, Communauté de communes du Doubs Baumois et Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe).

La présence de radon est confirmée dans le sous sol du Doubs

Des mesures souterraines de présence de radon ont été réalisés avec l'aide de spéléologues, elles ont confirmé la présence du gaz. Les collectivités aimeraient savoir à présent comment le radon remonte à la surface et quel impact il peut avoir sur les habitations.

Un gaz radioactif dont la présence est souvent très localisée

Le radon est un gaz inodore incolore, gaz radioactif issu de la décomposition de l'uranium présent naturellement dans les sols. Il serait responsable de 5 à 12% des cancers du poumon en France. D'une manière générale, il présente peu de risque car il est souvent très dilué mais compte tenu de nos nouveaux modes de vie plus calfeutrés qu'autrefois, l'exposition au radon est devenu une préoccupation de santé publique. D'où cette campagne de mesure car le radon peut s'accumuler dans un bâtiment si celui-ci est peu ventilé ou peu aéré. Pour Thomas Vigreux, le vice président du pays du Doubs central, il ne faut pas être inquiet car "la présence de radon est souvent très localisée" et justement mesurer sa présence permettra de prendre des mesures simples et adéquates explique Thomas Vigreux.

Mesurer le radon dans sa maison est extrêmement simple

Les volontaires recevront des kits de dosimètres à placer dans leurs maisons pendant 2 mois. Les kits seront ensuite renvoyés pour être analysés et chaque volontaire aura un retour personnalisé avec des recommandations s'il y a éventuellement des mesures à prendre en cas de concentration anormale. Il faut savoir que des solutions simples et pas chères peuvent très facilement améliorer la ventilation d'une habitation.