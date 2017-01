Yonne: Des métiers très exposés au froid

Une nouvelle vague de froid déferle sur la France cette semaine. Dans l'Yonne les prévisions météo annoncent des températures pouvant atteindre -10 degrés vendredi. Dans ces conditions, ceux qui souffrent plus particulièrement du froid sont ceux qui travaillent à l'extérieur.

Jean Luc Albert emploie 5 salariés dans son entreprise de rénovation de toiture située à Gy L'évêque près d'Auxerre. Quand il fait très froid, il demande à ses salariés de s'adapter aux conditions.

"On leur demande de s'habiller chaudement. On souffre des mains et des pieds quand il fait grand froid. il ne faut pas aller faire les singes sur les toits sans réfléchir. On reste sur les échafaudages. Il faut tout faire pour éviter un accident"