A Sens, la ville rappelle aux riverains qu'ils sont obligés de nettoyer les cours d'eau

Pour lutter contre les inondations, la ville de Sens (Yonne) met "au chômage" cinq rus de la commune. Les riverains ont obligation d'entretenir les berges et le lit des cours d'eau. La ville peut leur facturer les travaux s'ils n'étaient pas réalisés

A Sens (Yonne), la ville a temporairement réduit le niveau des cours d'eau jusqu'au 30 octobre. Cinq rus principalement situés au sud de la ville sont concernés, afin de permettre aux riverains de les nettoyer. Cet été la municipalité avait rappelé aux habitants par courrier leur obligation d'entretenir les berges et de retirer les obstacles à l'écoulement de l'eau. Car en mai 2016, certaines inondations avaient eu lieu à cause de berges mal entretenues.

Raymond Bonin habite au sud de Sens, au fond de son jardin coule le ru du Monsalé, bordé de quelques arbres et bien entretenu: "il faut surtout élaguer ça (les branches) et vous voyez, j'ai fait un petit muret pour éviter que la berge se dégrade. Quand c'est entretenu en permanence, on n'a absolument rien à faire".

"Il a fallu qu'on comble la digue avec des sacs de sable. Et les travaux n'ont toujours pas été faits"

Il y a un an et demi, il se retrouve avec un mètre d'eau dans la cave. Une eau venue non pas du ru mais de la Vanne, la rivière qui coule deux maisons derrière: "la hauteur de la Vanne était importante, mais elle n'a jamais débordé nulle part ailleurs. Ce n'est pas ça qui a provoqué l'inondation, c'est uniquement cent mètres de berges non entretenues. C'est là-bas, une maison qui est inhabitée. Il a fallu qu'on comble la digue avec des sacs de sable. Les travaux n'ont toujours pas été faits."

Mais ces travaux auront lieu avec mise en demeure si nécessaire explique le premier adjoint au maire, Charles Hervé Moreau :"si on constate que les travaux ne sont pas faits, nous serons obligés de faire les travaux. Et si nous les réalisons, nous nous retournerons vers les propriétaires. Cela peut être supérieur à 10.000 euros si on travaille sur plusieurs dizaines de mètres (de berge)." La ville de Sens a rappelé par courrier à une centaine de propriétaires, leur obligation d'entretenir les cours d'eau sur leur terrain.