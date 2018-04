Le navigateur et aventurier Yvan Bourgnon est à Rennes ce vendredi pour présenter son film "En équilibre sur l'océan" et pour parler de son projet de bateau dépollueur. Un catamaran géant appelé Manta qui doit ramasser les déchets en mer à partir de 2022.

Bretagne, France

Yvan Bourgnon, navigateur et aventurier qui réside à Theix-Noyalo dans le Morbihan, est ce vendredi soir au Théâtre National de Bretagne à Rennes pour présenter son film "En équilibre sur l'océan". Un film tiré de son tour du monde sur un catamaran de sport sans habitacle, une embarcation de la taille d’un voilier de plage.

Yvan Bourgnon parlera également de son projet de bateau dépollueur dont la maquette a été présentée en début de semaine. Ce catamaran géant, "grand comme un terrain de foot", doit servir à ramasser les déchets et notamment les plastiques qui flottent sur l'océan.

Autre vue du Manta, le bateau dépollueur imaginé par Yvan Bourgnon et son association - DR

Ce voilier révolutionnaire a été imaginé par l'association The Sea Cleaners (basée à la Trinité-sur-Mer et qui emploie 15 personnes). Il permettra de ramasser des plastiques dont la plupart ne sont pas recyclables. Ce bateau propre fonctionne aux énergies renouvelables, avec à bord une véritable usine de tri et de stockage de déchets plastiques (plus de 250 tonnes de déchets peuvent être stockées dans les coques du bateau).

Yvan Bourgnon était l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi matin.