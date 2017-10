Zéro euros de facture énergétique : pari réussi pour ce Côte-d'Orien

Réduire sa facture énergétique tout en préservant l'environnement séduit de plus en plus de Bourguignons. Michel Mugnier est allé plus loin, cet habitant de Saint-Philibert en Côte-d'Or a réussi à transformer sa maison pour qu'elle ne lui coûte plus rien. Une maison écolo et économe.

Il ya une quinzaine d'année Michel Mugnier a fait le pari d'une maison propre énergétiquement et surtout moins gourmande. Il a complétement transformé sa maison de Saint-Philibert, 14 ans de travaux, 50 000 euros d'investissements, mais aujourd'hui il a réduit sa facture à zéro.

Michel Mugnier a commencé par installer un chauffe-eau solaire pour sa salle de bain, le principe est simple le ballon d'eau chaude est relié à un panneau solaire installé sur le toit de sa maison, "ça me permet de réduire ma consommation électrique, même si ce n'est pas suffisant pour assurer toute ma consommation d'eau chaude", reconnait Michel Mugnier.

Le chauffe-eau solaire fonctionne avec des panneaux photo-voltaïques reliés à un chauffe-eau. © Radio France - Lila Lefebvre

Ensuite il a tenu à réduire sa consommation d'eau, quand il y a douze ans il décide de faire construire une véranda pour son pavillon, c'est tout naturellement qu'il fait installer dans les combles un réservoir d'eau de dix mètres cubes. "Il sert uniquement pour mes WC, mais grâce à lui j'ai réduit de moitié ma consommation d'eau", ça représente tout de même 350 euros d'économies par an.

Mais une maison moins gourmande en énergie, c'est aussi une maison mieux isolée. Quand il a dû refaire le crépi de son pavillon construit dans les années 70, il a décidé d'y ajouter une isolation extérieure, "c'est compliqué à mettre en place, c'est un gros travail", prévient Michel Mugnier, les murs ont presque doublé de volume, mais cette opération lui a permis de dire adieu à ses chauffages électriques. Il s'est également équipé d'un chauffage central à bois, "encore la manière la plus écolo de se chauffer", sourit-il.

Mais si vous faites le calcul, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à zéro euro de facture à la fin du mois, pour comprendre il faut aller voir sur son toit. Il s'est fait installer des panneaux solaires en 2003, "à l’époque j'étais précurseur". Aujourd'hui, il produit suffisamment d’électricité pour sa consommation personnelle, mais 70% de l'énergie produite pas ses panneaux solaires est revendue à EDF, en tout ça lui rapporte entre 1300 et 1400 euros par mois, "ça me permet de payer l'eau que je dois tout de même acheter, les granulés pour la chaudière et même jusqu'au taxes d'ordures ménagères".

Mais Michel Mugnier tient à avertir ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, transformer sa maison est toujours très compliqué, "c'est 14 ans de travail, et près de 50 000 euros d'investissements". "Il faut bien se renseigner et se méfier des charlatans qui surfent sur la vague du tout-écolo". Des conseils sont tout de même disponibles comme Energie info, un service en ligne ou par téléphone fourni par l'Etat Français. Eu bout du fil, des experts souvent ingénieur, comme les membres de l'association de Michel Mugnier, Bourgogne Energies Renouvelables.