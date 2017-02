"Zéro pesticide" à Pommerieux et dans plusieurs autres communes mayennaises

La ministre de l'environnement, Ségolène Royal, a lancé une campagne nationale d'information intitulée "Zéro pesticide : c'est mille fois mieux pour ma santé et pour notre planète". Chez nous, une dizaine de villes et villages ont déjà banni les produits chimiques.

Depuis le 1er janvier, toutes les communes sont censées ne plus utiliser de produits chimiques pour l'entretien de leurs espaces verts et de leur voirie. En Mayenne, plusieurs communes avaient anticipé cette exigence. Comme à Pommerieux dans le sud du département. D'autres méthodes sont ici employées : désherbage manuel, thermique ou mécanique. Cela fait plusieurs années maintenant que la municipalité a changé ses pratiques et anticipé la transition énergétique. Sauf pour le cimetière mais ça devrait évoluer d'ici la fin de l'année.

Plusieurs communes de la Mayenne s'engagent

En Mayenne, 10 autres communes ont également mis en place un plan de réduction des produits phytosanitaires : Ambrières-les-Vallées, Lassay-les-Châteaux, Villaines-la-Juhel, Evron, Bouessay, Laval, Changé, Andouillé, Le Genest-St-Isle et La Gravelle. Pour davantage d'informations rendez-vous sur le site "En Mayenne soyons tous écomotivés".



Ségolène Royal a expliqué, ce mardi 14 février, lors d'une conférence de presse, qu'un "Guide des solutions" serait prochainement édité pour les communes qui souhaitent s'engager dans la démarche du "Zéro pesticide".