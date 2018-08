Loir-et-Cher, France

Il souffle sa première bougie cette année. Yuang Meng, née le 4 août 2017 a bien grandi et grosso. Ses 142 grammes à la naissance sont bien oubliés, le petit panda pèse aujourd'hui 30 kilos. Mais cette boule de poils noire et blanche a toujours autant de succès.

Il y a toujours autant de monde pressé devant son enclos, c'est la bataille du "qui aura la meilleure place pour prendre la meilleure photo". Pour ça, certains viennent de très loin. C'est le cas d'Émilie, 33 ans. La jeune femme a fait la route de Nice pour "voir de la famille et on a dit : on s'en fout on fait trois heures de route et on va tous à Beauval". Surtout, Émilie a suivi sur Facebook l'histoire depuis son commencement, depuis "les inséminations de sa mère".

"J'ai un petit bracelet avec une perle panda depuis qu'il est née" - Caroline, fan de Yuan Meng.

Aurore, 10 ans, collée à la vitre s'extasie aussi de "trop mignon". Pourtant ce n'est pas elle qui a demandé à s'arrêter sur la route entre Narbonne et Paris, mais sa maman. "J'ai un petit bracelet avec une perle panda depuis qu'il est née" explique Caroline en montrant son poignet. De vrais fans on vous dit.

L'heure de la sieste de Yuan Meng au zoo de Beauval. © Radio France - Valentine Letesse

Record de visiteurs bientôt battu

Des fans du bébé panda comme Caroline venu donc avec sa famille de Narbonne, il y a en a beaucoup explique Rodolphe Delors, le directeur général du Zoo de Beauval. "Il y a une vrai augmentation des abonnements parce que notre public veut suivre l'évolution de Yuan Meng".

Depuis sa naissance en fait, tout a augmenté, "nous sommes passés de 700 à 800 salariés cette année. Il y a de plus en plus d’hôtels et d'hébergements aux alentours, l'affluence du parc est linéaire en augmentation depuis sa naissance et nous avons déjà plus de 100 000 visiteurs de plus que l'an passé au 1er juin" précise le directeur. C'est sûr : le record d'un millions et demi de visiteurs de 2017, sera forcément battu à la fin de la saison.