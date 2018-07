Plus de 100 naissances ont eu lieu en 2018 au ZooSafari de Thoiry (Yvelines). Vingt bébés animaux font partie de programmes d'élevage et quinze sont sur la liste rouge des espèces menacées. Découvrez les photos de quelques-uns de ces bébés.

78770 Thoiry, France

Plus de 100 bébés animaux sont nés en 2018 au ZooSafari de Thoiry (Yvelines). C'est une belle victoire pour le zoo car chaque naissance est un espoir en particulier pour les espèces menacées.

Quinze nouveau-nés sont sur la liste rouge des espèces menacées et vingt font partie de programmes d'élevage. Pour ce zoo, comme pour tous les autres, la conservation est l'une des principales préoccupations.

Les programmes d'élevage sont lancés par l'EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums) dès qu'une espèce est considérée en danger dans son espace naturel. Il s'agit non seulement de conserver la plus grande diversité possible des caractères génétiques de ces espèces mais aussi, dans certains cas, de pouvoir réintroduire ces espèces dans leur milieu naturel.

Des bébés au zoo de Thoiry

Bébé Maki catta - zoo de Thoiry

Un bébé Ouistiti au zoo de Thoiry. - Zoo de Thoiry

Un bébé lionceaux du zoo de Thoiry. - Zoo de Thoiry