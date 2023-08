Corse : Des Russes demandent l'asile politique

Le navire, un voilier d'une dizaine de mètres, entre au Port. Comme cela se fait normalement, des personnels de la Capitainerie l'accueillent, et là, ils se trouvent face à une famille de 4 personnes ; les parents ont une quarantaine d'années, ils sont avec 2 adolescents. Ils se présentent comme étant Russes, mais surtout, comme des opposants au Kremlin ayant participé à des manifestations pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont également indiqué se sentir menacés dans leur pays. La famille qui a navigué depuis un mois pour rejoindre la Corse et accoster à Saint-Florent, a donc demandé l'asile politique. Ce serait un passeur polonais qui aurait fourni l'embarcation.

ⓘ Publicité

"Une situation très inédite"

Dans un premier temps, après avoir expliqué sa situation aux personnels de la Capitainerie du Port de Saint-Florent, la famille russe a rencontré les fonctionnaires de la Police de l'Air et des Frontières pour raconter à nouveau son histoire et réitérer sa demande d'asile politique. La PAF l'a prise en charge pour l'amener à Bastia puis la mettre dans un ferry, direction Marseille et la Préfecture des Bouches-du-Rhône. C'est là que la demande d'asile de ces quatre personnes doit être enregistrée. En Corse, il n'y a pas de services instruisant ce type de demande particulièrement rare.

« Dans la mesure où la Corse ne dispose pas de guichet unique… Forcément pour le territoire corse, les demandes d’asile doivent se faire auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Les intéressés ont été informés qu’ils devaient déposer leur demande dans un délai de trois mois… Dans l’attente de ce délai, ils peuvent demeurer et circuler sur le territoire français » a expliqué Magali Chapey, la directrice de cabinet du Préfet de Haute-Corse. Et d’ajouter : « C*’est une situation très inédite. Cette année, nous avons eu seulement ces cas de ressortissants russes. Et l’année dernière, pour la Haute-Corse, nous avons eu deux cas de demandeurs d’asile** ».*

loading

Arrivée à Marseille, la famille russe dispose donc de 3 mois pour déposer sa demande. En France, plus de 2 600 demandes d'asile politique ont été déposées l'an dernier, chiffre en hausse de 75 % par rapport à 2021. La France qui souhaite maintenir un « accueil selon les conventions internationales » , selon la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna. L'examen de la demande des Russes arrivés à Saint-Florent se fera sur la base d'une « situation individuelle ». C'est tout l'inverse de la « protection temporaire » accordée systématiquement à tous les ressortissants ukrainiens qui fuient leur pays et la guerre.