Corse : le crabe bleu revient sur la table

Espèce invasive, omnivore, le crabe bleu provoque des dégâts considérables chez les espèces sous-marines, et met donc à mal la pêche locale alors que sa présence a augmenté dangereusement cette année en Corse.

Une machine de guerre

Pessimiste, Daniel Defusco, le président du comité régional des pêches, considère le combat déjà perdu : "La pêche dans les étangs est déjà compromise pour la saison d'hiver, si vous voulez pêcher une autre espèce, la dorade, le loup ou autre dans vos filets vous aurez 200 crabes. Je pense qu'on a déjà perdu un beau combat.

Il n’y a pas 36 solutions, il faut le pêcher à outrance et ne pas le laisser se reproduire.* Quand on voit ce qui s'est passé ailleurs, on ne peut pas dire nous on va y arriver, ça va être facile et on sait comment faire.

Beaucoup de pêcheurs me disent, non moi l’étang de Biguglia j’y mets plus les pieds, j'ai perdu tous mes filets, je n’ai pas pu faire la boutargue cette année, parce que *vous avez 50 crabes en un quart d'heure qui vous détruisent le filet."

Le pêcheur insiste, pour lui il faut prendre la menace très au sérieux *: "**Je suis peut-être un peu trop dramatique, mais je pense qu'il faut quand même qu'on alerte tout le monde, ne croyons pas qu’on est face à quelque chose qui va disparaître en 6 mois, ce crabe il peut sortir de l'eau, aller manger les oisillons dans les nids, les oiseaux marins par exemple. C'est une machine de guerre ce crabe, pour moi *l'espèce va être présente en Corse pour des dizaines d'années, j'en suis persuadé. "

L'étang de Biguglia en danger

Le crabe bleu gagne donc du terrain en Corse et surtout dans les étangs, là où il se sent le mieux. Celui de Biguglia a été totalement dévasté par cette espèce invasive et les pêcheurs de l'étang n'ont plus rien à se mettre sous la dent nous explique Jean-Louis Guaitella, président de la commission étang au comité régional des pêches : " On était 6 après c'est tombé à 5 brutalement cette année à cause du crabe bleu. Il rentre plus facilement dans des étangs dégradés, c'est le cas de Biguglia, c'est le seul étant de l'île qui est fermé. Tout ça c’est pas des blagues, ça va devenir terrible pour la biodiversité. Là c'est l'explosion, et les scientifiques nous prédisent le triplement l'année prochaine."

Une situation terrible pour la biodiversité et qui dépasse la profession dit-il : "A l’eau à l'heure actuelle, il y a 6 verveux totalement détériorés, qui ne prennent ni anguilles ni poissons parce qu'ils sont troués, mais ils essaient quand même de sortir un peu de crabe bleu pour les vendre un peu sur le marché de Bastia. On ne va pas pouvoir écouler les crabes bleus parce que là je pense qu'on va passer à un stade assez important. J'ai déjà établi une liste de pêcheurs susceptibles de pêcher le crabe bleu, tous les pêcheurs retourneront dans les lagunes y compris moi-même. "

image d'illustration © Radio France - Suzanne Shojaei

Le crabe bleu dans l'assiette

Cette espèce invasive, colonise donc la méditerranée et la Corse. Ce crabe, dangereux pour l'écosystème marin détruit les filets des pêcheurs et met à mal la pêche locale. Seule solution pour l'éradiquer : le surpêcher et le cuisiner. Jean Michel Querci, chef cuisinier Bastiais a déjà testé quelques recettes : « C'est très très bon, c'est très très fin, c'est une chair entre l'araignée de mer et le tourteau. Je suis chef de cuisine, ça fait longtemps et je ne connaissais pas le crabe bleu et je ne savais même pas que ça existait chez nous et j'ai été contacté l'année dernière par l'Office de l'environnement et savoir si on pouvait le travailler et faire des conserves avec. J'ai essayé, j'ai fait de la soupe de crabe bleu et ça marche très bien. Il faut prendre conscience que c'est un problème, il faut le travailler…s'adapter et vivre avec et le cuisiner ! »

Une réunion est prévue ce mercredi 4 octobre à Santa Maria Di Lota à initiative du comité des pêches avec l‘Office de l‘environnement et les services de l'Etat.