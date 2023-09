Corse : Une plateforme citoyenne pour suggérer à la Chambre des comptes des thèmes de contrôle

Depuis le 6 septembre et ce, jusqu'au 6 octobre, la Chambre régionale des comptes (CRC) propose pour la première fois une plateforme citoyenne pour suggérer des thèmes de contrôle. L'idée est de rendre accessible la feuille de la route de la chambre en impliquant la population dans son fonctionnement et ses objectifs. Cette déclinaison locale d'une mesure nationale peut concerner les transports scolaires, les finances publiques ou encore la transition écologique.

Une démarche impliquant des citoyens comme des lanceurs d'alerte

Philippe Sire, le président de la CRC, précise qu'il s'agit plus d'une démarche impliquant des citoyens comme des lanceurs d'alerte. "Les citoyens qui sont également des contribuables, qui sont également des usagers d'un service public, peuvent faire remonter des dysfonctionnements ou ce qu'ils considèrent comme étant des infractions financières" explique-t-il.

Selon Philippe Sire, "il ne s'agit en rien de délation, mais une forme d'ouverture d'horizon". "Un citoyen breton ayant une idée de contrôle pourra donc inspirer la Chambre corse. Tout comme un insulaire pourra inspirer la chambre bretonne" dit-il.

"Il y a effectivement un risque de délation, mais nous on ne voit pas du tout les choses comme ça"

"Il faut savoir qu'en fait il y a une seconde plateforme qui existe sur le site de la Cour des comptes qui est une plateforme de signalement où là effectivement les citoyens peuvent nous dire dans telle commune, dans telle région, il y a une mauvaise gestion pour telle ou telle raison" souligne Philippe Sire. Et d'ajouter : "Leur signalement peut être anonyme ou non. Il faut que ça soit évidemment assez documenté avec des documents si possible à l'appui. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc là cette plateforme de signalement, il y a effectivement un risque de délation, mais nous ne on voit pas du tout les choses comme ça".

