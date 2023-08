Corte : La sempiternelle galère des étudiants pour trouver un logement avant la rentrée

Quand on veut faire des études à la fac, la question du logement est primordiale. Margot rentre en 3ème année de biologie. À quelques jours de son retour sur le campus cortenais, elle n'a toujours pas de logement en vue et est toujours dans l'attente d'une réponse du CROUS. “Là, moi je stresse plus pour mon logement que pour mon année qui arrive” dit-elle. “Dans 2 semaines, je reprends et je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais pouvoir emménager, si j'ai un logement ou pas, si je vais devoir faire des allers-retours entre Bastia et Corte”.

Trouver un appartement, mais aussi à un prix qui correspond à son budget, entre 300 et 500€ par mois, charges comprises. C'est la somme que peut se permettre Maxime, 18 ans, qui rentre en première année de STAPS. “Je cherche un logement à un prix modéré parce qu'on n’a pas tous les mêmes moyens, certains peuvent être précaires voire pauvres. C'est pour ça qu'il y a la bourse, mais trouver un logement c'est encore plus compliqué quand on sait que là du coup le CROUS ils ont laissé 300 étudiants sur le carreau parce que c'est littéralement complet”.

Plus de 2 000 demandes, 360 étudiants sur liste d'attente

La recherche d'un logement continue. Maxime a peut-être trouvé un appartement qui sera disponible, mais seulement au mois d'octobre. D'ici là, c’est système D. “On va partager un appartement avec mon meilleur ami, un appartement qui est à lui et du coup je vais lui donner la moitié du loyer pour que je l'aide financièrement. Je ne vais pas habiter chez lui sans donner quelque chose. Du coup ce n'est même pas mon appartement, c'est le sien”.

La situation n'est pas inhabituelle, mais elle est particulièrement tendue cette année. C'est le constat dressé par Marc-Paul Luciani, le directeur général du CROUS de Corse. À quelques jours de la rentrée universitaire, ce sera le 4 septembre, les 836 logements proposés, en priorité aux 2 000 boursiers, ont immédiatement trouvé preneur, obligeant les étudiants qui ont essuyé un refus à se reporter sur le privé. Il y a eu plus de 2 000 demandes, 360 étudiants sont sur une liste d'attente. Le CROUS de Corse lancera dans les prochaines un chantier de construction d'une centaine de nouveaux logements.

100 logements supplémentaires d'ici 2 ans

"Les gens viennent et reviennent chez nous toutes les semaines" explique le directeur général du CROUS de Corse. "Les bailleurs privés nous disent qu'ils sont complets eux aussi depuis fin juin-début juillet. Cette tension est habituelle mais est particulièrement accrue cette année". Et d'ajouter : "Au niveau du CROUS de Corse, nous espérons lancer enfin la construction d'un nouveau bâtiment cet automne. On proposera d'ici 2 ans, 100 logements supplémentaires et, à travers la création d'un observatoire du logement étudiant, nous lançons des appels à projets privés ou semi privés-publics pour d'autres constructions. C'est un fait, il manque sur le Centre Corse au moins 300 ou 400 logements à loyers modérés sociaux pour les étudiants dont les moyens sont limités. Nous avons quand même 2 000 boursiers".

