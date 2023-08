Coupe du monde de rugby : les prix des hôtels s'envolent à Marseille

Déjà un effet coupe du monde de rugby à Marseille et en Provence. Alors que la compétition commence le 8 septembre avec le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, les taux de réservation sont au plus haut. Selon les informations de France Bleu Provence, plus de 90% le samedi 9 septembre pour le match Angleterre-Argentine au stade Vélodrome. À peine moins le dimanche 10 septembre pour l'affiche entre l'Afrique-du-Sud et l'Écosse.

Jusqu'à 1.500 euros la nuit en centre-ville

Autre constat, la flambée des prix. Certains hôtels affichent jusqu'à dix fois le tarif habituel. "C'est complet même si on a vendu des chambres chères, explique Hakob Toumassian sur France Bleu Provence. C'est-à-dire 1.500 et même 1.600 euros pour la nuit. On sait que les supporters anglais paient, ils ne comptent pas", assume le directeur de cet hôtel indépendant "Le M", situé rue Paradis. Totalement rénové, l'hôtel de 37 chambres affiche complet le week-end du 9 et 10 septembre.

Pour justifier ces tarifs, Hakob Toumassian poursuit : "le service correspond. On va ajouter des boissons, des bouteilles d'eau, des corbeilles de fruits qu'on ne met pas habituellement". Pour ce professionnel installé en centre-ville de Marseille depuis trois ans, la coupe du monde de rugby arrive comme une bouffée d'oxygène. "On va récupérer un peu parce qu'on a beaucoup perdu pendant les émeutes. En juillet on a quasiment pas tourné. Sur 37 chambres, dix à peine étaient louées. Donc avec la coupe du monde on va récupérer un peu de trésorerie. On va faire la saison d'été".

"Les prix sont libres dans nos métiers"

Si la flambée des prix est assumée par les hôteliers, pour Nicolas Guyot, président des hôteliers au syndicat UMIH des Bouches-du-Rhône, "il faut raison garder et faire des tarifs qui sont cohérents avec l'offre". Lui même gérant de l'hôtel carré sur le Vieux-Port, assure avoir multiplié ses prix par deux. Il promet que les tarifs excessifs sont minoritaires. "90% des hôteliers marseillais répondent présent et jouent le jeu de faire des prix en rapport avec le marché. Donc oui on va profiter de la coupe du monde et j'espère que le client final rapportera de bons souvenirs et nous fera une bonne publicité à l'internationale".

Une centaine d'hôtels à Marseille pour 9.000 lits disponibles

Marseille dispose d'environ 110 hôtels pour une capacité de 9.000 lits. L'offre étant insuffisante pour répondre à la demande, un paquebot de croisières servira d'hôtel flottant pendant une partie de la compétition. Le "Norwegian Epic", 330 mètres de long, peut accueillir plus de 4.000 passagers. La prestation, proposée par Infinity, une agence de voyage anglaise, comprend également le billet pour un match. Des pèlerins venus voir le pape François à Marseille les 22 et 23 septembre prochains, logeront également sur le bateau.