Crise du logement à Marseille - "Socialement c'est une bombe !"

À Marseille les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les professionnels de l'immobilier, il manquerait au moins 20.000 logements dans la ville et 40.000 sont insalubres. Par ailleurs le marché du neuf est grippé avec moins 30% de permis de construire et moins 15% de mise en chantier.

"Nous avons 3% de logements vacants, détaille sur France Bleu Provence Jean-Luc Lieutaud, président de l'UNIS PACA . Lorsque vous enlevez les appartements en rénovation, les successions et autres, ça reflète bien la situation actuelle c'est à dire qu'il n'y a rien à louer. Un locataire qui cherche un appartement c'est le parcours du combattant".

Selon Jean-Luc Lieutaud, à Marseille la crise du marché locatif est encore aggravé par deux facteurs, "un phénomène Airbnb qui enlève énormément de logements du marché locatif longue durée. Et puis la rénovation énergétique des logements. Les aides associées arrivent avec trois à six mois de retard. Raison pour laquelle aujourd'hui ça ne décolle pas", regrette-t-il.

2.000 logements neufs construits par an à Marseille

Alors que le ministre du logement Patrice Vergriete, est attendu ce jeudi au parc Chanot pour le congrès de l'UNIS, le principal syndicat de l'immobilier qui représente tous les métiers du secteur, les professionnels s'inquiètent des conséquences sociales de la crise du logement. France Bleu Provence a vérifié la situation à Marseille.

Vers une crise immobilière ?

Si la crise du logement est déjà là, "il n'y a pas de crise immobilière" assure Jean-Sébastien Duracher, président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, même s'il reconnait des difficultés. Le marché est grippé avec une baisse notable des transactions sur un an : moins 20% dans l'ancien et moins 50% dans le neuf en moyenne sur le département.

Pourtant les prix continuent de grimper : 10% en moyenne en 2022 et encore 4,5% au premier semestre 2023. Mais avec des taux d'emprunt autour de 4% et sans réel espoir de baisse à venir, et des coûts de construction toujours plus élevés, l'euphorie post-covid semble bien derrière nous. "Les mois à venir ne seront pas les plus ensoleillés", prédit Mr Duracher dans une formule imagée mais guère optimiste.