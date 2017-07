1.200 pilotes au rendez-vous du Mondial Air Ballon du 21 au 30 juillet en Lorraine

1.200 pilotes seront au rendez-vous du plus grand rassemblement de montgolfières au monde, qui détient le record mondial d'envol de ballons, à Chambley en Meurthe-et-Moselle. L'événement soutenu par la région Grand Est proposera aussi de nombreuses animations dont des courses de drônes.

C'est le grand évènement de l'été en Lorraine et même dans le Grand Est: le Mondial Air Ballon, 15e édition, se tiendra du 21 au 30 juillet prochain à Chambley (Meurthe-et-Moselle). Un rassemblement biennal soutenu par la région Grand Est, qui attire jusqu'à 400.000 visiteurs. Le plus grand rassemblement de montgolfières au monde proposera 19 envols, chaque matin et chaque soir, en fonction de la météo. Et essaiera de battre son propre record mondial d'envol de masse de ballons. Il y en avait eu 433 il y a 2 ans.

Le Mondial Air Ballon accueillera cette année de nombreux pilotes venus du monde entier. Ils seront 1.200 cette année, pour 1.000 ballons. "L'ambiance est formidable, explique Philippe Buron-Pilâtre le président fondateur du Mondial Air Ballon, qui précise: "Notre région Grand Est a cela en commun d'être un territoire où l'on trouve partout du vin mais je dois dire que ce que les pilotes préfèrent, c'est la mirabelle!"

Cette année, de très nombreuses animations sont au programme (création de fusées, de ballons simulateurs de vol). Parmi les nouveautés, des courses de drônes de 12h à 14h sur le site. En raison de l'état d'urgence, les conditions de sécurité seront renforcées sur le site: fouilles à l'entrée, caméras de surveillance, patrouilles des militaires de l'opération sentinelle. L'entrée est gratuite. France Bleu Lorraine est partenaire du Mondial Air Ballon.