1.500 touristes attendus à Center Parcs pour la réouverture ce week-end en Normandie

Le domaine des Bois Francs de Center Parcs dans l'Eure rouvre ses portes ce vendredi après plus de deux mois et demi de fermeture. 1.500 clients ont reservé pour passer un week-end au vert. Ils pourront profiter de la quasi totalité du domaine, dont l'Aqua Mundo.

Le Center Parcs des Bois Francs, en Normandie est, avec ceux en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire, un des trois à rouvrir en France ce vendredi. Son directeur Lars Hallier, le reconnaît "après presque trois mois de fermeture, les équipes trépignent d'impatience pour accueillir les clients". Ils sont 1500 à avoir réservé pour ce premier week-end de réouverture et pourront profiter des 300 hectares du domaine et de la très grande majorité des activités phare du domaine, à commencer par l'Aqua Mundo. Mais pour jouir de l'eau à 29 degrés, il faudra réserver et quelques règles sanitaires s'imposent, coronavirus oblige.

On va fonctionner avec des créneaux de baignade de deux heures pour 450 baigneurs - Lars Hallier

En temps ordinaire, les 5.000 mètres carrés de l'Aqua Mundo peuvent accueillir 1.500 personnes, en même temps. Pas de masque dans l'espace de baignade mais "les gestes barrières, lavage des mains et distanciation physique seront parfaitement respectés dans les zones vestiaires ou autour des bassins" précise Lars Hallier. Center Parcs a profité de la fermeture, pendant laquelle plus de 95% des salariés étaient au chômage partiel, pour poursuivre ses chantiers de rénovation, une nouvelle boutique et "des toboggans qui glissent encore mieux qu'auparavant". La pataugeoire a connu un coup de peinture "pour la remettre au goût du jour".

Une petite douche, ça vous tente ? - Center Parcs

Un fonctionnement presque normal

On pourra de nouveau faire des strikes au bowling "avec des petites règles à respecter en termes de distance et d'éventuel port du masque dans certains endroits sous le dôme" détaille Lars Hallier. Reprise également de la location de vélos et de voiturettes pour se déplacer sur le domaine ou de l'activité équestre. Le green lui a retrouvé les golfeurs depuis trois semaines. La supérette pourra aussi accueillir les clients, ainsi que les espaces de restauration sous le dôme. Le service de livraison au cottage a été "grandement renforcée" pour les courses de supermarché ou de plats du restaurant. Seul regret pour le directeur, ne pas pouvoir maîtriser la météo "elle a été très très clémente pendant la quasi-totalité de la fermeture, ce qui a permis à la nature de pousser à une vitesse hallucinante" mais la pluie a fait son apparition. La pluie et un fléchissement des températures. Météo France prévoit 17 à 18 degrés ce week-end aux Barils et quelques averses. Il faudra passer entre les gouttes.

Les Center Parcs des Hauts de France et du Grand Est rouvriront le 12 juin 2020.