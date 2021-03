Un an du confinement : entre solidarité et sentiment d'injustice, le témoignage de Xavier, intermittent

Lorsqu'on demande à Xavier comment lui est venue l'idée d'aller se présenter devant une maison de retraite avec son violon, le musicien fait une réponse toute simple. "Lorsqu'on s'est retrouvé confiné et privé de travail, on a commencé à applaudir le personnel soignant tous les soirs. Mais pour moi, _c'était compliqué de me sentir inutile_. Alors j'ai décidé d'agir!".

Xavier Quentin prend alors connaissance d'une initiative lancée par un musicien nantais. Sur son modèle, il décide de se rendre devant un EHPAD pour y apporter un peu de joie avec son violon. Après avoir contacté la mairie d'Avranches, il s'oriente vers un établissement pour personnes âgées situé à quelques rues de chez lui. C'est là, devant la maison de retraite De Tonge, que Xavier Quentin va offrir, quatre semaines durant, deux concerts hebdomadaires au personnel et aux aînés.

L'interdiction des concerts : plus idéologique que logique?

"Nous avions la chance qu'il fasse beau", se souvient le jeune homme. "Au départ j'étais dans le jardin et les résidents profitaient du spectacle depuis leurs fenêtres. Et puis _petit à petit, ceux qui étaient en état de se déplacer m'ont rejoint sur des salons de jardin_, à distance raisonnable." Pour Xavier, ces rendez-vous deviennent essentiels. "Je voyais les sourires des spectateurs, et je recevais leurs remerciements et leurs applaudissements. Ca fait du bien."

D'autant plus de bien que l'année 2020, marquée par le covid et un second confinement, aura privé cet intermittent du spectacle de nombreux concerts et prestations publiques. Aujourd'hui encore, Xavier Quentin s'interroge sur le sens à donner au maintien de l'interdiction des concerts. "C'est très dur de s'entendre dire que son activité n'est pas essentielle. L'art c'est nécessaire y compris dans ces temps troublés. Alors _puisque cette décision n'est pas logique, peut-être est-elle idéologique?_"