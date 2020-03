Dix ans de la mort de Jean Ferrat, la Nîmoise Laurette Broussin raconte la chanson qu'il lui a écrite

Il y a dix ans, le chanteur Jean Ferrat s'en allait. À l'occasion de cet anniversaire, la Nîmoise Laurette Broussin revient sur sa rencontre avec le chanteur en 1995 et raconte la chanson qu'il lui a écrite.

C'était il y a 25 ans et elle s'en souvient comme si c'était hier. À l'occasion du dixième anniversaire de la mort de Jean Ferrat, la Nîmoise Laurette Broussin revient sur sa rencontre avec le chanteur à Antraigues-sur-Volane, le village d'Ardèche où il vivait. Elle lui avait alors demandé une chanson.

"Je suis allée le rencontrer vraiment par hasard. Il était au syndicat d'initiative, j'ai attendu qu'il sorte pour lui dire : bonjour M. Jean Ferrat je suis Laurette Broussin, je vous avais envoyé une cassette et vous m'aviez répondu, raconte-t-elle. Je viens vous voir parce quej'ai envie d'avoir une chanson de vous, mais pas de celles qu'on voit dans les magasins de musiques, moi je voudrais une chanson inédite."

"Mais vous voudriez-quoi comme chanson ?" finit par lui répondre Jean Ferrat. "Une chanson d'amour comme vous les faites si bien à Isabelle Aubret !"

Moins d'un an plus tard, Laurette Broussin reçoit une cassette de Jean Ferrat chantant cette chanson et la partition. Elle s'en souvient avec émotion : "C'est magnifique, c'est vraiment très fort ce que vous ressentez parce que vous vous dites : il m'a écoutée et je reçois en cadeau cette chanson."

Dix après le décès de Jean Ferrat, elle se souvient d'un "homme généreux. Quand on l'écoutait, il était calme. Il n'était jamais en colère même quand il parlait politique. Et puis c'est un grand homme de la chanson française."