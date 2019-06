10 ans de la mort de Michael Jackson : l'hommage d'un prof de musique d'un collège d'Orléans

Orléans, France

2 titres pour un hommage : c'est la création originale de Stéphane Andrzejewski, 10 ans après la mort de Michael Jackson. Ce pianiste et professeur de musique au collège Sainte-Croix Sainte-Euverte à Orléans a enregistré avec 28 élèves de sixième un CD en hommage au "King of Pop", vendu au profit d'une association caritative. Le travail de toute une année scolaire.

Je rêvais de composer pour Michael Jackson"

Le point de départ de cette aventure, c'est tout simplement la passion de cet enseignant pour le chanteur de "Beat it" : "Très jeune, vers l'âge de 12-13 ans, explique-t-il, je décortiquais ses chansons, j'essayais de découvrir comment il enregistrait en studio, et ma passion pour la musique est vraiment née de là. Mon rêve le plus fou, c'était de collaborer avec lui, de lui écrire des chansons !".

A défaut d'avoir pu réaliser ce rêve, Stéphane Andrzejewski a eu l'idée, cette année scolaire, de rendre hommage à son idole à travers un projet pédagogique : l'enregistrement d'un CD avec la chorale des élèves de 6ème. "Ils sont nés quasiment l'année de la disparition de Michael Jackson, je trouvais intéressant de présenter son travail à la nouvelle génération, d'autant qu'il influence beaucoup d'artistes qu'ils écoutent aujourd'hui, donc il y avait là une passerelle générationnelle." Pour sa chorale, le professeur de musique a donc composé deux morceaux : "J'ai voulu deux ambiances musicales différentes, raconte-t-il. La première reflète l'époque Motown pré-disco, années 75, avec des cuivres, et fait écho à l'enfance de Michael Jackson ; la deuxième est plus douce, plutôt ballade, comme il a pu chanter des slows à la quarantaine, et parle de sa solitude." L'enregistrement a eu lieu au sein même de la salle de classe. Le résultat est à écouter ici :

"Chicago" Copier

"Seul dans ce monde" Copier

Je me suis cantonné à l'aspect artistique de Michael Jackson"

Lorsque Stéphane Andrzejewski s'est lancé dans ce projet, il pensait que l'année 2019 serait une année riche en hommages à Michael Jackson, 10 ans après sa disparition : "Au début de l'année, je me disais qu'on apporterait une petite pierre à l'édifice dans la commémoration artistique." Sauf qu’entre-temps, les médias ont surtout parlé des nouvelles accusations de pédophilie à l'encontre du chanteur et cet anniversaire passe un peu inaperçu. Pour autant, ces polémiques n'ont en rien entravé le travail de Stéphane Andrzejwski : "Pas du tout, parce que mon objectif, c'était purement l'aspect artistique, et je me suis cantonné à cela, sans jamais aborder la vie personnelle de Michael Jackson". Interview complète à retrouver ci-dessous :

"On a tenté de s'approprier l'univers musical de Michael Jackson" - Stéphane Andrzejewski Copier

La soixantaine de CD écoulés ont été vendus au profit de l'association "Tibet 45", qui vient en aide à des enfants tibétains handicapés.