Ce dimanche, des centaines de coureurs sont attendus à Tours pour le marathon et les 10 et 20 km. Pour permettre l’organisation et la sécurisation de cet événement, les parcours seront fermés aux véhicules, retrouvez toutes les informations pratiques pour circuler et stationner à Tours ce jour-là.

Tours, France

Mieux vaut oublier la voiture ce dimanche dans le centre-ville de Tours à l'occasion du marathon et des 10 et 20 km. Tout au long de ces épreuves, la circulation mais aussi le stationnement seront strictement interdits sur le parcours. il faudra donc prendre ses précautions pour se déplacer dans le secteur.

Les organisateurs de l'événement recommandent au public de stationner sur l'un des sept parkings relais de l'agglomération tourangelle puis d'emprunter le réseau de tram et de bus Fil Bleu pour accéder au centre-ville. Des navettes gratuites sont également mises en place depuis le village partenaires à La Riche jusqu'à la gare de Tours.

Le parcours des 10 km

Le nouveau parcours des 10 km va mener les coureurs sur les bords de Loire via le pont Napoléon avant un passage au cœur de l'abbaye de Marmoutier, sur le pont Mirabeau et au pied de la basilique Saint-Martin.

Le parcours des 10 km.

Le nouveau parcours en images.

Le parcours des 20 km

Le circuit des 20 km va mener les coureurs au sud de Tours, en direction de Joué-lès-Tours après avoir traversé le Cher par le pont Saint-Sauveur. Ils rallieront ensuite Ballan-Miré avant de repartir vers Tours.

Le parcours des 20 km. -

Le parcours du marathon

Les marathoniens vont quitter Tours via le circuit de la "Loire à Vélo" qui passe par la Riche, Saint-Genouph, Berthenay jusqu'à Savonnières. A mi-parcours, ils vont découvrir le château de Villandry et ses jardins à la française avant de revenir en longeant le Cher par le Moulin de Ballan, et une arrivée place Anatole France à Tours.

Le parcours du marathon. -

Stationner à Tours ce dimanche

Le stationnement est strictement interdit sur le parcours de la course mais la plupart parkings payants tourangeaux seront ouverts, à l'exclusion du parking Anatole France. Vous pouvez aussi opter pour un des sept parkings relais de l'agglomération tourangelle et rejoindre le centre-ville en tram ou en bus. Les arrêts de tram les plus proches sont "Place Choiseul" et "Gare de Tours". Des navettes gratuites sont également mises en place depuis le village partenaires à La Riche jusqu'à la gare de Tours.

Les navettes pour rejoindre la zone de départ/arrivée. -

Un "échauffement culturel" dès le samedi 22 septembre

Les participants pourront commencer à se préparer dès le samedi 22, veille du départ avec le programme échauffement & Culture. Un parcours culturel et bucolique de sept kilomètres qui permet de découvrir plusieurs des sites de la ville de Tours, le pont Wilson, l'ancienne Abbaye de Marmoutier et le pont de fil.