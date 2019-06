100 accordéonistes sur la scène des Nuits de Nacre à Tulle pour fêter les 100 ans des accordéons Maugein

Tulle, France

"Jean Ségurel avait son propre son" rappelle Jo Sony qui a joué de nombreuses années aux côtés du musicien corrézien. A 85 ans Jo Sony, venu de son Alsace natale en Corrèze lorsqu'il avait une vingtaine d'années, compte plus de 60 ans de concerts avec un Maugein dans les bras. Un instrument "exceptionnel" dit-il. "Lorsque j'ai joué à l'étranger, au Brésil, en Pologne, en Allemagne, et ailleurs mes accordéons étaient très prisés parce qu'ils ont une sonorité Maugein". Un son que Jean Ségurel avait fait personnaliser par le fabricant, à tel point que n'importe qui autrefois savait reconnaître ses interprétations.

Toutes les musiques, tous les pays

"Un instrument d'excellence" ajoute Sébastien Farge. L'accordéoniste corrézien rappelle que les plus grands noms ont "joué Maugein" comme André verchuren, Jo Privat, Gus Viseur et d'autres. Et qu'aujourd'hui la marque tulliste est présente dans tous les registres musicaux, du musette au classique. Et dans tous les pays. "Par exemple durant ces Nuits de Nacre on va retrouver Vincent Tsai qui vient de Chine et qui joue Maugein"

100 accordéonistes pour un centenaire

Cette excellence valait bien un événement exceptionnel. Le gala qui est proposé est un véritable marathon d'accordéons Maugein. Sur la scène du quai Baluze ce vendredi 100 musiciens, les plus grands noms de la scène française de l'accordéon, se relaieront durant 12 heures. Soit 45 concerts d'environ 15 minutes chacun.